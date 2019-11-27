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  • Винник в Палаці спорту зважився на "політ" без страховки
27 листопада 2019, середа, 19:40 3
Життя 2019-11-27T19:52:10+02:00
Українські Новини
Винник в Палаці спорту зважився на "політ" без страховки

Винник в Палаці спорту зважився на "політ" без страховки

Олег Винник, Телеканал Інтер, Інтер, Палац спорту

Відомий український співак Олег Винник завершив масштабний гастрольний тур "Роксолана" сольним концертом у київському Палаці спорту. На шоу з'їхалося близько 10 тисяч фанів з різних куточків України. Про це повідомляє "Інтер".

Так, повідомляється, що журналісти програми "Ранок з Інтером" побували на виступі Винника і побачили сцену-трансформер вагою 150 тонн, дощ з пелюсток троянд та інші сюрпризи від популярного виконавця.

Концерт Винника в Палаці спорту. Фото: ІнтерКонцерт Винника в Палаці спорту. Фото: Інтер

Також співак розповів журналістам, чому не збирається відпочивати після туру, коли потішить шанувальників новими концертами, і пояснив, чому досі не записав жодного дуету з співачками.

В заключному концерті туру Олег Винник захоплював прихильників не тільки вокалом і харизмою, але і новим віджеїнгом, ефектною сценографією і спецефектами. Співак не приховує, що концерт у Палаці спорту – найдорожче шоу в його кар'єрі. Постановку він вперше довірив жінці – режисеру-кліпмейкеру Каті Царик. Вона півроку працювала над створенням шоу "Роксолана".

"В одному з номерів у нас був політ. – Олегу треба було з-під стелі Палацу спорту на хитній платформі за 30 секунд спуститися на сцену. Співак мене вразив тим, що відмовився від страховки під час цього трюку! Він – артист з великої літери", - розповідає Катя Царик

Наголошується, що в програмі концерту – майже тридцять пісень. Для виконання хіта "Кращий день" Олег Винник запросив на сцену Потапа.

Також Винник розповів, що збирається в Берлін після новорічних зйомок і корпоративів. А з лютого у артиста стартує новий тур, назву якому дала нова пісня – "Божевільна любов".

Як повідомляли Українські Новини, на концерті Олега Винника під пісню "Щастя" сталася масова бійка: фанатки оттаскали один одного за волосся.

Також Винник розповів улюблений жарт про себе, який придумав Потап.

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