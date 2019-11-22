подписаться на рассылку
24 24.3
26.4 26.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • На концерте Олега Винника под песню "Счастье" произошла массовая драка: фанатки оттаскали друг друга за волосы
22 ноября 2019, пятница, 13:58 12
Жизнь 2019-11-22T13:59:01+02:00
Українські Новини
На концерте Олега Винника под песню "Счастье" произошла массовая драка: фанатки оттаскали друг друга за волосы

На концерте Олега Винника под песню "Счастье" произошла массовая драка: фанатки оттаскали друг друга за волосы

Драка, Массовая драка, Олег Винник

Олег Винник дал свой концерт в киевском Дворце спорта, но выступление не обошлось без неприятного сюрприза. Так, в борьбе за лучшие места у сцены жестко подрались поклонницы исполнителя. Женщины начали бить друг друга, чтобы занять самые выгодные места и видеть своего кумира получше. Также они таскали друг друга за волосы. Об этом сообщает ТСН.

Их принялся разнимать, стоящий рядом мужчина, пытаясь тоже пробраться ближе к сцене. Он был спутником одной из разъяренных женщин.

Посетители концерта позвали на помощь охрану - мужчину попросили покинуть зал, но это удалось не с первого раза. Драка произошла снова.

Впоследствии одна женщина пробиралась к сцене. Другая схватила ее за волосы и прокричала: "Куда лезешь?".

Олег Винник , ничего не подозревая, продолжал свое выступление на сцене.

Как сообщали Українські Новини, ранее Винник рассказал любимую шутку о себе, которую придумал Потап.

Кроме того, Винник, Потап и российские гастролеры стали номинантами премии YUNA 2019.

Больше новостей о: Драка Массовая драка Олег Винник

Архив
Новости
На Киевщине поезд насмерть сбил женщину 14:23
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Бахматюка 14:00
Иванисов. Фото: 4vlada.com
Сообщник Иванисова по изнасилованию возглавлял компанию Forex 13:59
Крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре" 13:44
Правительство Гройсмана выделило 1 млрд гривен на Винницкий аэропорт без разработанного проекта, – СМИ 13:43
больше новостей
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении 18:17 Документ
Аркадий Бабченко. Фото с его личной страницы в Facebook
СБУ засекретила информацию о том, снята ли госохрана с эмигрировавшего в Израиль Бабченко 06:00
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok