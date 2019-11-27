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27 листопада 2019, середа, 18:07 18
Кабмін 2019-11-27T20:15:03+02:00
Українські Новини
Кабмін ввів санкції проти Росії за незаконні розкопки в Криму

Кабмін ввів санкції проти Росії за незаконні розкопки в Криму

Уряд на засіданні в середу, 27 листопада, прийняв рішення про введення санкцій проти осіб, які руйнують об'єкти культурної спадщини в Криму, здійснюють там теле і радіомовлення, а також постачають матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ. Про це повідомляє прес-службу Кабміну.

Наголошується, що санкції вводяться щодо юросіб, залучених до проведення незаконних пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини на півострові.

"Уряд України вважає, що такі дії з боку зазначених юридичних осіб сприяють легітимації незаконної окупації і спроби анексії Автономної Республіки Крим і Севастополя Російською Федерацією, створює реальні та потенційні загрози національній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Введення санкцій унеможливить ведення економічної діяльності цим юридичним особам на території України. Крім цього санкції можуть підтримати в Європейському союзі та США.

Тим часом росіяни знайшли античне поселення, коли будували залізницю до Кримського мосту.

За розкопки в Криму Росії "світять" нові санкції.
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