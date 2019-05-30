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30 мая 2019, четверг, 19:46 136
Внешняя политика 2019-05-30T19:57:44+03:00
Українські Новини
За раскопки в Крыму России "светят" новые санкции

За раскопки в Крыму России "светят" новые санкции

Раскопки в Крыму. Фото: most.life
Раскопки в Крыму. Фото: most.life

Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ) инициирует введение санкций в отношении российских научных учреждений, которые ведут незаконные раскопки в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВОТ, передают Українськi Новини.

"Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ) инициировано введение ограничительных мер в отношении 28 юридических лиц научных и музейных учреждений, представители которых приняли участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя", - сказано в нем.

Проект санкций будет направлен Кабинету министров на рассмотрение.

Ранее министерство инициировало применение санкций в отношении 15 граждан России.

МВОТ отмечает, что в течение последних пяти лет Россия активно проводит незаконные археологические раскопки, к которым привлечен ряд ведущих научных учреждений и музеев России.

Согласно сообщению, основанием для проведения раскопок на территории Крымского полуострова являются "открытые письма" (разрешения), которые незаконно выдаются сотрудникам научных учреждений Министерством культуры России.

Активное участие в археологических раскопках принимают крымские учреждения, которые были незаконно зарегистрированы как российские.

Кроме того, министерство сообщает, что большое количество раскопок осуществляется в рамках реализации Россией инфраструктурных проектов.

Как сообщали Українські Новини, МВОТ начало выплату компенсаций освобожденным в декабре 2017 заложникам.

Также МВОТ получило право собирать и обнародовать мнения людей о населении на оккупированных территориях.

Тем временем, россияне нашли античное поселение, когда строили железную дорогу к Крымскому мосту.

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