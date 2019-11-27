Забудова Кулика - незаконна та буде знесена, - Непоп

В Київській міській державній адміністрації підтвердили наміри знести самочинне будівництво в ЖК "Дипломат Холл", здійснене відомим прокурором Костянтином Куликом та його родиною. Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, інформує портал zik.ua.

Голова Комісії Київради з проблемних забудов Олександр Бондаренко також визнав, що 14-й поверх в будівлі за адресою - Київ, вул. Жилянська 59 (ЖК "Дипломат Холл") є незаконним. Вже найближчим часом в КМДА буде визначено, яким шляхом незаконну надбудову буде знесено чи демонтовано. Подібні рішення вже демонструвались очільниками КМДА на знак протесту проти свавілля зі столичною нерухомістю.

Нагадаємо, що 26листопада під КМДА відбувся протест представників антикорупційної громадської організації "Міжнародний антикримінальний альянс", які разом з народними депутатами виступають проти корупційних злочинів прокурора Костянтина Кулика. Активісти вимагають у Кличка взяти справу Кулика під особистий контроль. Прокурор Кулик, за інформацією "Бігус інфо", надбудував додатковий поверх без будь-якої дозвільної документації. Нерухомість у дорогому житловому комплексі вартувала для прокурора понад мільйона доларів. Є провадження, що підтверджують незаконність цих коштів.

"Ми вимагаємо, перш за все, щоб пан Кличко взяв це під особистий контроль, тому що ми знаємо, що це незаконна надбудова цілого поверху, більше 400 квадратів. І це не просто людини, це скандального одіозного прокурора ГПУ пана Кулика", - зазначив Богдан Воронцов, голова ГО "Міжнародного антикримінального альянсу".

Громада вважає - Кулик не повинен працювати в ГПУ та вже минулого тижня було відправлено запит до генерального прокурора Ряпошапки, з вимогою пояснити чому Кулик досі на своїй посаді. Тим паче горе-прокурор не пройшов переатестацію та вже котрий тиждень перебуває нібито на лікарняному. Цікаво, що в цей час за деякими справами "хворого" Кулика відбуваються процесуальні дії, що саме по собі протизаконно.

"Кулик - це державна особа, яку звинувачували у незаконному збагаченні. Це людина, що повинна забезпечувати правопорядок і дотримуватись букви закону. Але якщо прокурор дозволяє собі робити протиправні дії, будувати цілі дахи над квартирою без дозвільної документації і працювати без загальновизнаної переатестації, постає питання - про яку доброчесність і порядність перед суспільством йде мова?", - зазначає народний депутат від фракції "Батьківщина" Володимир Кабаченко.

Кабаченко нагадав про нещодавню зустріч з генпрокурором Русланом Рябошапкою та обіцянку останнього звільнити Офіс Генерального прокурора від заплямованих працівників на кшалт Кулика.

Активісти нагадали, що Кулик став першим українським посадовцем, якому оголосили підозру в незаконному збагаченні. Утім це не завадило йому досі обіймати свою посаду, а все своє майно оформити на цивільну дружину, яка за його словами нині не має до нього ніякого відношення, окрім трьох спільних дітей.