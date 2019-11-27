У США дикі кабани загризли жінку прямо біля будинку

В Техасі дикі кабани загризли жінку прямо біля будинку. Про це повідомляє "BBC Україна".

59-річна Крістін Роллінз знаходилася біля будинку, в якому вона доглядала за літньою жінкою. У цей момент на неї напали кабани.

"У свої 35 років я скажу вам, що це найгірша річ, яку я коли-небудь бачив", - сказав шериф округу Чемберс Брайан Готорн.

Потерпілу знайшла 84-річна жінка, яка в той день так і не дочекалася свою доглядачку.

"Без сумніву я вважаю, що там було кілька тварин. Це підтверджують різні розміри укусів", - сказав шериф Готорн.

За його словами, ще до того, як тіло було виявлено, собаки домовласників, схоже, прогнали кабанів від будинку. Шериф повідомив, що останнім часом жителі місцевості скаржаться на цих звірів. Саме тому чиновники заклали пастки для них.

Кабани можуть важити від 45 до 180 кг. Їх чисельність в Техасі за останні роки зросла до 1,5 млн.



Як повідомляли Українські Новини, чоловік випадково застрелив свого батька під час полювання на кабана в Італії.

Крім того, на Хортиці ліквідують популяцію диких кабанів.