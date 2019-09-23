Мужчина случайно застрелил своего отца во время охоты на кабана в Италии

Итальянская полиция обвинила мужчину в непредумышленном убийстве после того, как он застрелил отца во время охоты на кабана. Двое мужчин передвигались через густые заросли возле городка Постильоне в южной провинции Салерно в воскресенье, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на итальянские СМИ.

34-летний сын открыл огонь, увидев тень и услышав шелест листьев, и попал в нижнюю часть живота собственного отца. Он сразу поднял тревогу, когда понял, что произошло, и пытался сохранить ему жизнь.

Но врачи ничего не могли сделать, чтобы спасти 55-летнего Мартино Гаудиосо. Также мужчины охотились на территории национального парка, где охота запрещена. Полиция изъяла винтовку.

В воскресенье президент Итальянской лиги защиты животных и окружающей среды заявила, что Италия стала "Диким Западом".

"Это настоящая национальная чрезвычайная ситуация", - сказала Микела Виттория Брамбилла.

В октябре прошлого года министр охраны окружающей среды Италии Серджио Коста призвал к национальному запрета на охоту после того, как 18-летнего парня застрелили у французской границы. В тот же месяц еще двое мужчин - 56-летний и 20-летний - также погибли при схожих обстоятельствах.

Как сообщали Українські Новини, популяция барсука находится под угрозой, хотя 3 года лицензии для охоты не выдавались. Также в России пьяный охотник влез в церковь и оделся священником, чтобы устроить засаду на кабана.

Ранее из-за военного положения в Украине массово запрещали охоту.