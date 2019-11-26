підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
26 листопада 2019, вівторок, 22:10 7
Судова влада 2019-11-26T23:30:02+02:00
Українські Новини
САП направила в суд справу проти Корчак про недекларування майна на 0,5 млн гривень

САП направила в суд справу проти Корчак про недекларування майна на 0,5 млн гривень

Наталія Корчак, Недекларування, САП
Корчак Наталія
Корчак Наталія

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) направила справу проти екс-голови Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак за підозрою у декларуванні недостовірної інформації до суду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.

Прокурори САП і детективи НАБУ завершили досудове розслідування та направили до Вищого антикорупційного суду кримінальну справу за обвинуваченням колишньої посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції в декларуванні недостовірної інформації.

В 2016 році мати чоловіка Корчак купила машину за 544,39 тисяч гривень.

Однак з'ясувалося, що фактично зазначене майно перебувало у постійному користуванні чоловіка Корчак.

Цей автомобіль Корчак не задекларувала.

Проте, дана інформація в декларації відсутня.

Як повідомляли Українські Новини, 28 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили Корчак про підозру в недекларуванні майна на більш ніж 544 тис. гривень.

Раніше НАЗК призначило скандальну Корчак уповноваженою з питань гендерної рівності.

Більше новин про: Наталія Корчак Недекларування САП

Архів
Новини
Папа Римський схвалює переговори між Україною і Росією 23:30
Гончарук вирішив боротися з низьким рівнем вакцинації в Україні, почавши з себе і міністрів 23:20
Зеленський і Путін можуть зустрітися особисто в Парижі 23:00
Кернес заявив, що в Харкові люди Авакова хотіли влаштувати Зеленському "коридор ганьби" 22:35
САП направила в суд справу проти Корчак про недекларування майна на 0,5 млн гривень 22:10
більше новин
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Морози прийшли, але тепло не у всіх: до опалення ще не повністю підключені чотири області і Київ 11:21
Представник Мінінфраструктури Сафаров закликав українські ІТ-компанії взяти участь у розробці систем превентивної безпеки на дорогах 14:08 Прес-реліз
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok