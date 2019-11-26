САП направила в суд справу проти Корчак про недекларування майна на 0,5 млн гривень

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) направила справу проти екс-голови Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак за підозрою у декларуванні недостовірної інформації до суду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.

Прокурори САП і детективи НАБУ завершили досудове розслідування та направили до Вищого антикорупційного суду кримінальну справу за обвинуваченням колишньої посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції в декларуванні недостовірної інформації.

В 2016 році мати чоловіка Корчак купила машину за 544,39 тисяч гривень.

Однак з'ясувалося, що фактично зазначене майно перебувало у постійному користуванні чоловіка Корчак.

Цей автомобіль Корчак не задекларувала.

Проте, дана інформація в декларації відсутня.

Як повідомляли Українські Новини, 28 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили Корчак про підозру в недекларуванні майна на більш ніж 544 тис. гривень.

Раніше НАЗК призначило скандальну Корчак уповноваженою з питань гендерної рівності.