Під Одесою в кабінеті гінеколога пацієнток таємно знімали на камеру і розміщували на порносайтах

В Одеському обласному онкологічному диспансері в кабінеті гінекології півтора року працювала прихована камера. Таємну зйомку проводили з початку 2018 року по квітень 2019-го. Про це йдеться в матеріалах постанови Київського районного суду Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кабінеті лікаря перебувала прихована камера, яка проводила зйомку проведення УЗД. При цьому пацієнтам не повідомляли про камеру і відеофіксацію проходження процедури УЗД.

Побачивши відео з собою на порнографічному сайті, одна з пацієнток подала заяву в поліцію. Про наявність камери та фіксуванні процедур її не попереджали.

З'ясувалося, що кадри з гінекологічного кабінету за гроші продавали через інтернет за кордон.

Крім того, правоохоронці провели обшуки у самого лікаря і ще одного чоловіка, причетного до розповсюдження відео. Були знайдені флешки, жорсткі диски з відео, зняті прихованою камерою. На них накладено арешт, порушено кримінальну справу за статтею про виготовлення і розповсюдження порнографії.



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