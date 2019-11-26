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26 листопада 2019, вівторок, 21:19 18
Суспільство 2019-11-26T21:45:01+02:00
Українські Новини
Під Одесою в кабінеті гінеколога пацієнток таємно знімали на камеру і розміщували на порносайтах

Під Одесою в кабінеті гінеколога пацієнток таємно знімали на камеру і розміщували на порносайтах

Одеса, гінеколог, Прихована камера, Порносайти
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

В Одеському обласному онкологічному диспансері в кабінеті гінекології півтора року працювала прихована камера. Таємну зйомку проводили з початку 2018 року по квітень 2019-го. Про це йдеться в матеріалах постанови Київського районного суду Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кабінеті лікаря перебувала прихована камера, яка проводила зйомку проведення УЗД. При цьому пацієнтам не повідомляли про камеру і відеофіксацію проходження процедури УЗД.

Побачивши відео з собою на порнографічному сайті, одна з пацієнток подала заяву в поліцію. Про наявність камери та фіксуванні процедур її не попереджали.

З'ясувалося, що кадри з гінекологічного кабінету за гроші продавали через інтернет за кордон.

Крім того, правоохоронці провели обшуки у самого лікаря і ще одного чоловіка, причетного до розповсюдження відео. Були знайдені флешки, жорсткі диски з відео, зняті прихованою камерою. На них накладено арешт, порушено кримінальну справу за статтею про виготовлення і розповсюдження порнографії.


Як повідомляли Українські Новини, в Кривому Розі подружжя знімало порно з 4-річною дочкою.

Раніше депутат з Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами.

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