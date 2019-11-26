У Києві затримали шахраїв при спробі продати місце в Раді за 1,5 млн євро

Служба безпеки України затримали шахраїв за підозрою в спробі продати місце у Верховній Раді за 1,5 мільйона євро в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Шахраї намагалися продавати місця в списках парламентських партій нинішньої каденції.

За півтора мільйона євро зловмисники обіцяли жінці з Полтавської області потрапляння в список однієї з парламентських партій. Вони запевняли її, що це буде прохідне місце, після того як той чи інший депутат складе мандат.

Правоохоронці затримали двох фігурантів справи при отриманні першої частини хабара в 750 тисяч євро. Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Гроші. Фото: Facebook/СБУ

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала чиновника Київської міської державної адміністрації (КМДА) за підозрою у вимаганні 10 тисяч доларів хабара за сприяння в оформленні документів на земельну ділянку під парковку в Святошинському районі Києва.