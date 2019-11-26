підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
26 листопада 2019, вівторок, 20:21 24
Силові структури 2019-11-26T21:45:01+02:00
Українські Новини
У Київській області загинув військовий через падіння з поїзда

У Київській області загинув військовий через падіння з поїзда

ООС, Київська область, військовослужбовець, Смерть від поїзду
Поїзд
Поїзд

Військовий Білоцерківського гарнізону загинув в результаті падіння з поїзду в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Військової прокуратури центрального регіону, передають Українські Новини.

Військовослужбовець 10-й гірничо-штурмової бригади прямував на службу в зону проведення операції об'єднаних сил (ООС). 

18 листопада його знайшли на залізничній колії поблизу станції Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

Швидка доставила його у військовий госпіталь. Він був у важкому стані через відкриту черепно-мозкову травму та забою головного мозку II ступеня, перелом основи черепа, закритого перелому кісток лівої гомілки і коми II ступеня.

25 листопада він помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ. На даний момент правоохоронці проводять експертизи і розслідують інцидент.

Як повідомляли Українські Новини, 2 військових загинули та 5 поранені через вибух при утилізації боєприпасів на території арсеналу в Балаклії Харківської області.


23 березня, поблизу міста Балаклія Харківської області сталися вибухи на складах зберігання боєприпасів, на яких зберігалися 138 тис. тонн озброєння.

Більше новин про: ООС Київська область військовослужбовець Смерть від поїзду

Архів
Новини
Троє американців 36 років відсиділи у в'язниці: тепер їх визнали невинними 21:34
Під Одесою в кабінеті гінеколога пацієнток таємно знімали на камеру і розміщували на порносайтах 21:19
Затриманий. Фото: СБУ
У Києві затримали шахраїв при спробі продати місце в Раді за 1,5 млн євро 20:48
У Київській області загинув військовий через падіння з поїзда 20:21
У Світловодську жителям почали повертати опалення 20:01
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Морози прийшли, але тепло не у всіх: до опалення ще не повністю підключені чотири області і Київ 11:21
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok