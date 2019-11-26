У Київській області загинув військовий через падіння з поїзда

Військовий Білоцерківського гарнізону загинув в результаті падіння з поїзду в Київській області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Військової прокуратури центрального регіону, передають Українські Новини. Військовослужбовець 10-й гірничо-штурмової бригади прямував на службу в зону проведення операції об'єднаних сил (ООС). 18 листопада його знайшли на залізничній колії поблизу станції Сухоліси Білоцерківського району Київської області. Швидка доставила його у військовий госпіталь. Він був у важкому стані через відкриту черепно-мозкову травму та забою головного мозку II ступеня, перелом основи черепа, закритого перелому кісток лівої гомілки і коми II ступеня. 25 листопада він помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ. На даний момент правоохоронці проводять експертизи і розслідують інцидент. Як повідомляли Українські Новини, 2 військових загинули та 5 поранені через вибух при утилізації боєприпасів на території арсеналу в Балаклії Харківської області. 23 березня, поблизу міста Балаклія Харківської області сталися вибухи на складах зберігання боєприпасів, на яких зберігалися 138 тис. тонн озброєння.