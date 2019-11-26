Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ

Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Зеленський повідомив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів навколо і безпосередньо на митниці від правоохоронців втік Вадим Альперін.

"Втік пан Альперін, якого вважають одним з хрещених батьків контрабанди в Україні. Однак далеко він не добіг - кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін ховається десь в країні", - написав Зеленський.

Президент попросив усіх долучитися і допомогти в пошуках Альперіна, а також пообіцяв винагороду.

"З мене особисто - цінний подарунок тому, хто краще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста з законом. Телефонуйте на гарячу лінію НАБУ - 0800213200", - зазначив глава держави.

Також Зеленський опублікував фото Альперіна.

Вадим Альперін. Фото: Фб/Володимир Зеленський

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом повідомляти про будь-які прояви корупції на гарячу лінію НАБУ.

Раніше екс-керівника держпідприємства підозрювали у контрабанді в Росію деталей для військових кораблів.