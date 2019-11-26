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26 листопада 2019, вівторок, 19:36 12
Президент 2019-11-26T19:55:01+02:00
Українські Новини
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ

Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ

Володимир Зеленський, Вадим Альперін, Контрабанда
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Зеленський повідомив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів навколо і безпосередньо на митниці від правоохоронців втік Вадим Альперін.

"Втік пан Альперін, якого вважають одним з хрещених батьків контрабанди в Україні. Однак далеко він не добіг - кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін ховається десь в країні", - написав Зеленський.

Президент попросив усіх долучитися і допомогти в пошуках Альперіна, а також пообіцяв винагороду.

"З мене особисто - цінний подарунок тому, хто краще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста з законом. Телефонуйте на гарячу лінію НАБУ - 0800213200", - зазначив глава держави.

Також Зеленський опублікував фото Альперіна.

Вадим Альперін. Фото: Фб/Володимир ЗеленськийВадим Альперін. Фото: Фб/Володимир Зеленський

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом повідомляти про будь-які прояви корупції на гарячу лінію НАБУ.

Раніше екс-керівника держпідприємства підозрювали у контрабанді в Росію деталей для військових кораблів.

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