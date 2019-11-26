На столичному Виноградарі чутно вибухи: у жителів тремтіли вікна

У вівторок, 26 листопада, жителів столичного масиву Виноградар почали турбувати звуки вибухів. Про це стало відомо з соцмереж "Виноградар" та "Наш Виноградар".



Як пишуть користувачі, у деяких навіть тремтіли вікна, пишуть, що було дуже страшно. Вибухи були чутні з періодичністю раз на годину.

Основні версії людей - військові навчання на полігоні під Києвом біля Вишгорода (в Нових Петрівцях). Мешканці пишуть - хоч він і далеко, але вибухи зазвичай чути.



Проте один з жителів не погодився з версією полігону в Нових Петрівцях. Він написав, що в 10 кілометрах від масиву, у лісі, є ще один полігон. І вважає, що вибухи лунають саме з нього.

Також учасники груп повідомили про численні автобуси з військовими, помічені на проспекті Георгія Гондадзе.

"Про вибухи на масиві теж читали в інтернеті, проте ніяких заявок про екстрені ситуації в ДСНС поки що не надходило", - сказала "Vgorode" прес-офіцер Головного управління ДСНС в Києві.



Як повідомляли Українські Новини, Кличко назвав дату відкриття метро на Виноградар.



Також, стало відомо, де найбрудніше повітря у Києві.