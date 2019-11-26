підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
26 листопада 2019, вівторок, 18:08 42
Суспільство 2019-11-26T20:00:03+02:00
Українські Новини
На столичному Виноградарі чутно вибухи: у жителів тремтіли вікна

На столичному Виноградарі чутно вибухи: у жителів тремтіли вікна

соцмережі, Київ, Виноградар, вибухи
Виноградар. Фото: Facebook/Наш Виноградар
Виноградар. Фото: Facebook/Наш Виноградар

У вівторок, 26 листопада, жителів столичного масиву Виноградар почали турбувати звуки вибухів. Про це стало відомо з соцмереж "Виноградар" та "Наш Виноградар".


Як пишуть користувачі, у деяких навіть тремтіли вікна, пишуть, що було дуже страшно. Вибухи були чутні з періодичністю раз на годину.

Основні версії людей - військові навчання на полігоні під Києвом біля Вишгорода (в Нових Петрівцях). Мешканці пишуть - хоч він і далеко, але вибухи зазвичай чути.

Проте один з жителів не погодився з версією полігону в Нових Петрівцях. Він написав, що в 10 кілометрах від масиву, у лісі, є ще один полігон. І вважає, що вибухи лунають саме з нього.

Також учасники груп повідомили про численні автобуси з військовими, помічені на проспекті Георгія Гондадзе.

"Про вибухи на масиві теж читали в інтернеті, проте ніяких заявок про екстрені ситуації в ДСНС поки що не надходило", - сказала "Vgorode" прес-офіцер Головного управління ДСНС в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко назвав дату відкриття метро на Виноградар.

Також, стало відомо, де найбрудніше повітря у Києві.

Більше новин про: соцмережі Київ Виноградар вибухи

Архів
Новини
Іменний велосипед для Зеленського. Фото: Twitter: Lauri Bambus
Добре, що не рояль: соцмережі жартують над подарунком Зеленському від президента Естонії 19:53
У Раді зареєстрували законопроект про початок фінансування пенсій жителям підконтрольних територій 19:46 Інфографіка
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
СБУ спіймала на хабарі голову комітету по вопросам коррупции КМДА 19:14
Обличчям нової "електронної держави" України стане польська модель 18:45
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok