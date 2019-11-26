СБУ виявила злочинне угруповання з участю керівників ДФС і митної служби

У Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях було проведено майже 40 обшуків у зв'язку з виявленням організованого злочинного угруповання з участю керівників та представників Державної фіскальної служби і Державної митної служби. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, повідомляється, що ГУ БКОЗ СБ України спільно з прокурорами Департаменту процесуального керівництва в особливо важких кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення протиправної діяльності посадовими особами ГТС України і ГФС України, які сприяють представникам комерційної структури, ТОВ "Мотолайк" у митному оформленні імпортованих із США автомобілів за заниженою митною вартістю з подальшим їх продажем через ТОВ "Любе Авто" фізичним особам, за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України ( "Зловживання службовим становищем").

Наголошується, що в рамках вищезгаданого виробництва представниками СБ України, Генеральною прокуратурою України із залученням ГСУ ПП України 25 листопада були проведені обшуки у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях з метою відшукання доказів протиправної діяльності вищезазначених посадових осіб і підприємств.

"Під час обшуків у фігурантів справи вилучено документацію, яка може підтверджувати факт імпорту автомобілів та їх реалізації фізичним особам громадянам України, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка. За результатами слідчих дій слідчими органами вирішується питання про арешт вилученого майна, у тому числі 48 транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Також встановлено, що в порушення вимог Податкового кодексу України ТОВ "Мотолайк" не зареєстровані податкові накладні на суму близько 44 млн грн з реалізації транспортних засобів кінцевим покупцям як мінімум на 569 авто з 578 фактично реалізованих громадянам України, в результаті чого сталося ухилення від сплати ПДВ в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України "Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах").

"Зазначена ситуація стала відома керівництву ДПС (ГФС) у Львівській області, однак жодних заходів до цього часу не прийнято", - підкреслили в СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала злочинну групу, якою керував "злодій в законі".