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26 листопада 2019, вівторок, 17:40 5
Зовнішня політика 2019-11-26T17:42:32+02:00
Українські Новини
США вітають повернення відповідальності за незаконне збагачення

США вітають повернення відповідальності за незаконне збагачення

Президент Володимир Зеленський, Посольство США, Незаконне збагачення, підписання закону президентом
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua

Посольство США вітає підписання Президентом Володимиром Зеленським закону про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми вітаємо підписання Президентом Зеленським законопроекту №1031, який криміналізує незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації", - написано в ньому.

Посольство вважає закон потужним інструментом, який дозволить Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в боротьбі з корупцією.

"Ми закликаємо українську владу продовжувати кроки, які втілять в життя прагнення Революції гідності", - підкреслює американське відомство.

Як повідомляли Українські Новини, 31 листопада Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Раніше НАБУ закрив усі справи про незаконне збагачення після визнання притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення неконституційним.

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