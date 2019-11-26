У Києві зафіксували шкідливі домішки: де найбрудніше повітря

З 19 по 25 листопада в повітрі Києва зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Що зафіксували: завислі речовини – у 1,0-1,1 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (поблизу метро "Святошин") та вулиці Семена Скляренка; діоксид сірки – у 2,8-3,0 раза на площах Бессарабській, Деміївській та Перемоги, вулицях Олександра Довженка і Семена Скляренка; у 1,6-2,6 раза – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.; діоксид азоту – у 3,0-3,9 раза – на вулицях Каунаській, Скляренка, Бессарабській та Деміївській площах, Оболонському проспекті; у 1,9-2,8 раза – на усіх інших постах спостережень, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось; формальдегід – у 1,3-1,8 раза – на усіх постах міста, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось. Всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 19 по 25 листопада 2019 року було проаналізовано 1508 проб повітря. Порівняно з попереднім тижнем спостерігалось зниження вмісту діоксиду азоту та формальдегіду. Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні у Києві метеорологічні умови не сприятимутьрозсіюванню шкідливих домішок у атмосфері. Як повідомляли Українські Новини, рівень забруднення атмосфери в Україні чадним газом досяг дуже високого рівня.Раніше у Києві назвали місця з найбруднішим повітрям на початку листопада