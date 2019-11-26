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26 листопада 2019, вівторок, 16:20 16
ЗМІ 2019-11-26T16:20:10+02:00
Українські Новини
Jacobs оголосив про припинення співпраці з телеканалом ZIK без пояснення причини

Jacobs оголосив про припинення співпраці з телеканалом ZIK без пояснення причини

Реклама на телебаченні, Jacobs, Якобз Дау Егбертс Україна, ZIK

ТОВ "Якобз Дау Егбертс Україна" (Сумська область) ухвалило рішення відмовитися від співпраці з телеканалом ZIK.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, передають Українські Новини.

Так, компанія самостійно оголосила, що з 22 листопада 2019 року реклама бренду кави Jacobs перестала транслюватися на телеканалі ZIK.

Також у повідомленні наголошується, що компанія не співпрацює та не планує співпрацювати з телеканалами 112 і NewsOne.

У відповідь на запит Українських Новин про причини такого рішення, компанія заявила, що поки не буде розголошувати цієї інформації.

"Якобз Україна" була створена шляхом виділення в окрему компанію зі структури Mondelez Україна (раніше - Kraft Foods Україна).

Jacobs Douwe Egberts володіє світовими брендами Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, l'or, Douwe Egberts, Kenco, Pilao and Gevalia.

99,94% акцій "Якобз Дау Егбертс Україна" належить Jacobs Douwe Egberts International B. V. (Нідерланди).

Як повідомляли Українські Новини, Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування законності зміни власників телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK.

Тим часом РНБО вирішив не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.

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