Індія заблокувала трансплантацію органів іноземцям: у черзі 8 українців

Міністерство охорони здоров'я України має намір зустрітися з міністерством охорони здоров'я Індії для врегулювання питання з лікуванням українців, які очікують операції з трансплантації в Індії.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Керівництво Міністерства охорони здоров'я України проведе оперативну зустріч з Міністерством охорони здоров'я Республіки Індії для врегулювання критичної ситуації щодо лікування хворих українців, які очікують операції з трансплантації в лікувальних установах Індії", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, з початку 2019 року на лікування в Індію за державний рахунок з метою трансплантації органів спрямовано шість пацієнтів.

Ще двоє українських пацієнтів перебувають у місті Ченнай з минулого року.

З восьми українців, які зараз перебувають в Індії, донорських органів очікують двоє дітей.

При цьому через введення в дію квот Міністерства охорони здоров'я Республіки Індія на трансплантацію органів для іноземних громадян, проведення операцій для українських та інших іноземних громадян фактично заблоковано.

Лікарі індійської клініки здійснюють медичне спостереження за вісімнадцятьма українцями, десять з яких зараз перебувають в Україні.

Для їх лікування методом трансплантації МОЗ України протягом 2018-2019 років перерахувало 2,1 млн доларів.

З урахуванням всіх коштів, які є на рахунках індійської клініки, з урахуванням витрат на обстеження і лікування, які вже отримані українськими пацієнтами, загальний залишок становить 2,2 млн доларів.

Вартість лікування одного пацієнта коливається від 95 тис. до 155 тис. доларів залежно від діагнозу.

Зараз пацієнти, які перебувають на території Індії, очікують пересадки легенів, серця і комплексу цих органів.

Також у повідомленні сказано, що до кінця 2019 року Україна планує направити на лікування за кордон з метою трансплантації нирок, легенів, серця і кісткового мозку додатково 94 пацієнтів, на що з Державного бюджету заплановано виділити 233 млн гривень.

У повідомленні сказано, що в наступному році заплановано відправлення пацієнтів для лікування в клініки Білорусі, Туреччини та Італії.

При цьому, якщо Міністерство охорони здоров'я Індії підтвердить можливість приймати і лікувати наших пацієнтів у своїй країні, надалі МОЗ направлятиме пацієнтів також туди.



Як повідомляли Українські Новини, у квітні МОЗ почало тестувати нову Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ).