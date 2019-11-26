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26 листопада 2019, вівторок, 11:37 21
Суспільство 2019-11-26T14:00:04+02:00
Українські Новини
Лебеді вмерзли в лід під Києвом, але їх звільнили рятувальники

Лебеді вмерзли в лід під Києвом, але їх звільнили рятувальники

рятування, лебеді, ДСНС України, крига, замерзання води
Лебеді. Фото: Держнс/Facebook
Лебеді. Фото: Держнс/Facebook

У Кагарлицькому районі Київської області рятувальники звільнили 15 вмерзлих в лід лебедів в одному з водоймищ.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Київській області на сторінці в соцмережі Facebook.

"Рятувальники звільнили 15 лебедів з крижаної пастки. Холоди, що настали, вносять корективи не тільки в життя людей. Від морозів почали страждати і тварини", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, 24 листопада о 09:00 в оперативно-диспетчерську службу Кагарлицького району надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку лебеді вмерзли у воду. На місце події був направлений черговий караул.

По прибуттю рятувальники виявили 15 лебедів, вмерзлих в лід. Щоб звільнити птахів, були прорубані близько 200 м льоду.

Лебеді. Фото: Держнс/FacebookЛебеді. Фото: ДСНС/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, лебеді зимували на Нетешинському водосховище, з'явилися дивовижні фото. Також пожежники врятували з-під кам'яної брили кошеня на Закарпатті, який тікав від собаки.

Раніше в Києві врятували величезного бобра Василя, який влучив у браконьєрський капкан.

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