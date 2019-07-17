Пожарные спасли из-под каменной глыбы котенка на Закарпатье, который убегал от собаки

Спасатели вытащили из-под каменной глыбы котенка в Перечине (Закарпатская область), который убегал от собаки, спрятался там и не смог выбраться самостоятельно. Котенок не пострадал, сообщает "Мукачево.net".

По словам очевидцев, котенок бежал от собаки и спрятался под каменной глыбой. Залезть от испуга он смог, а вот выбраться никак не удавалось. Местные жители также пытались помочь, но им это не удалось.

На место происшествия прибыли спасатели местной пожарно-спасательной части. За несколько минут спасательная операция была успешно завершена и котенок оказался на свободе.

Спасение на Закарпатье котенка. Фото: "Мукачево.net"

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье провели спецоперацию по спасению кота Барсика. Также в Ровенской области спасатели сняли с дерева спасателя кота.

Также в Ровно с высотной опоры моста сняли кота, который просидел там 4 дня. Кроме того, в США большая пушистая кошка полностью замерзла, но смогла выжить.

Зимой в Киевской области рыбак вытащил из-под льда умирающую собаку.