Нардеп Василевська ("Слуга народу") проти звільнення парламентом керівництва ДБР

Депутат Верховної Ради Ольга Василевська вважає, що парламент не повинен приймати рішення, які передбачають звільнення директора та заступників Держбюро розслідувань, оскільки це суперечить Конституції.

Про це вона сказала в коментарі Українським Новинам.

"Вся сіль ДБР, як планувалося, була в його (органу) незалежності. Тобто, для того, щоб звільнити Директора ДБР, необхідні чіткі підстави. Він повинен надати звіт про свою роботу та за результатами звіту, можна прийняти рішення про його звільнення. Звіту не було. Думаю, що Романа Трубу вирішили прибрати через його неповну підконтрольність Андрію Богдану (голові Офісу президента)", - вважає Василевська.

Вона переконана, що нинішнє керівництво ДБР не влаштовує також "Європейську солідарність", тому має місце попередня домовленість - прибрати Романа Трубу, а заодно і його заступників простою правкою у законопроекті.

"Це неконституційно", - впевнена вона.

Василевська зазначила, що не знає, чи підтримає парламент законопроект про ДБР з правкою, яка передбачає звільнення всього керівництва Держбюро.

Як повідомляли Українські Новини, нардеп Григорій Мамка вважає, що поправки до закону "Про ДБР" суперечать Конституції, а Президент намагається узурпувати вплив на Держбюро розслідувань.