Правки к закону "О ГБР" противоречат Конституции, а Президент пытается узурпировать влияние на Госбюро расследований, - Мамка

Согласно скандальной правке №320 к закону "О ГБР", ведомство в течение 3 месяцев будет работать под прямым руководством Президента в ручном режиме, считает заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка. Об этом он написал в своей странице в Facebook.

15 ноября Парламент начал рассматривать во втором чтении президентский законопроект №2116, согласно которому планируется внести системные изменения в ЗУ "О Государственном бюро расследований". Кроме смены статуса органа, порядка утверждения организационной структуры ГБР и образования его территориальных управлений, законопроект также предполагает досрочное прекращение полномочий главы ведомства и его заместителей. Скандальная правка №320 была вынесена на голосование и принята большинством голосов депутатов, преимущественно от СН.

По мнению депутата от ОПЗЖ, заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Григория Мамки, законопроект №2116 ярко показывает планы новой власти установить полный президентский контроль над всеми правоохранительными органами в государстве.

"В информпространстве принятие Радой правки №320 подавалось как "победа" и перезагрузка ГБР, которая начнется с увольнения главы ведомства – Романа Трубы. Но я объясню, что происходит на самом деле. Согласно принятой правке, полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно с момента вступления в силу обновленного закона. А дальше, в течение 5 рабочих дней, президент Зеленский назначает временно исполняющего обязанности главы органа. Без конкурса. Без публичности. Что будет делать этот и.о. под прямым руководством президента, какие дела и на кого открывать – можно только догадываться", - комментирует Григорий Мамка.

Дальше – хуже. В течение 30 дней с момента вступления в силу закона ВРУ и Кабмин назначает своих представителей в конкурсную комиссию, которая будет проводить отбор кандидатов на должность директора ГБР и его заместителей. При этом, конкурсную комиссию формирует Офис президента. С даты, когда Комиссия будет сформирована, у нее есть 60 дней на то, чтобы провести конкурс и огласить имена нового руководства Госбюро расследований.

Получается, говорит Мамка, целых 3 месяца Государственное бюро расследований Украины будет под прямым руководством президента. В абсолютно ручном режиме.

"Этим тактика не ограничивается. В Конституции есть статья 106 о полномочиях Президента, среди которых полномочий определять организационную структуру ГБР – нет. А поэтому законопроект №2116 и все правки к нему – неконституционные и требуют заключения Конституционного суда Украины", - подчеркнул нардеп от ОПЗЖ.

Он также напомнил, что сейчас в КСУ уже находится на рассмотрении президентский законопроект №1014, который закрепляет за главой государства полномочия создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и увольнять директоров ГБР и НАБУ. Так что, говорит Мамка, пока этот законопроект получит заключение КСУ и пройдет все стадии рассмотрения в Раде, пройдет какое-то время.

"Придется ждать до февраля следующего года. А зачем ждать несколько месяцев, если узурпировать влияние на ГБР можно уже сейчас? Для чего же еще нужно монобольшинство, если не для того, чтоб вопреки Конституции и правовой логике принимать подобные законопроекты?" – резюмировал нардеп.