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25 листопада 2019, понеділок, 23:55 4
Економіка 2019-11-26T00:00:45+02:00
Українські Новини
Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки

Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки

Дороги, Укравтодор, Платні дороги
Дорога. Фото: pixabay.com
Дорога. Фото: pixabay.com

Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки. Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Олександр Кубраков, передають Українські Новини.

"Мова йде тільки про нове будівництво, наприклад, коли в Польщі з'явилися автобани А-2, А-4 - це нова дорога, якої раніше не було, зазвичай є альтернативні дороги і ця нова траса може бути платною, але якщо ми зробимо дорогу, яка не має альтернативи платній, цього наше суспільство не зрозуміє... Якщо в наступному році у нас будуть інвестори на такі ділянки на нове будівництво, яке може бути платним, яке може бути віддано в концесію, ще рік буде необхідний для отримання держгарантії на нове будівництво ще потрібно два роки. Тобто як мінімум 3-4 роки, і у нас з'являться такі дороги", - сказав він.

Кубраков зазначив, що за весь час незалежності України в країні не було жодної дороги, яку збудував би інвестор, і вона була віддана в концесію і була б платною.

"Це перший проект і його треба зробити", - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, три траси в Україні можуть стати платними: напрямки та вартість проїзду.

Тим часом влада пообіцяла відремонтувати 4 тисячі км доріг за рік.

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