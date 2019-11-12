Власти пообещали отремонтировать 4 тысячи км дорог за год

Министерство инфраструктуры намерено восстановить 4 тыс. км дорог в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передают Українськi Новини.

"4000 км дорог будет восстановлено в 2020 году, следующий шаг - качественные дороги к опорным школам и больницам в регионах", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в 2020 Кабмин намерен выделить 73 млрд гривен на дорожную инфраструктуру, что больше, чем в предыдущие годы на 40%.

В сообщении сказано, что дороги государственного и международного значения будут отремонтированы капитально или реконструированы, что позволит увеличить их срок эксплуатации на 10-15 лет без ремонтов.

Кроме того, в сообщении говорится, что в 2020 году финансирование программы безопасности будет увеличено в два раза до 3,2 млрд гривен.

Указанные средства пойдут на создание и установку около 1600 пешеходных переходов и освещения на 1500 пешеходных переходах, 90 светофоров с табло, которые измеряют скорость движения перед въездом в населенные пункты, и 35 светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах для дорог с интенсивным движением, а также на установку средств принудительного снижения скорости движения на 42 объектах.

Также средства пойдут на 440 объектов с разметкой со светоотражающим элементом, 270 развязок кольцевого типа, 31 амортизационный отбойник, а также закупку 200 единиц специальной аварийно-спасательной техники для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Для введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения для автомобильных дорог государственного значения предусмотрено более 300 комплексов.

Кроме того, чтобы сохранить человеческие жизни, Мининфраструктуры планирует запретить для перевозки пассажиров использование переоборудованных транспортных средств, не оборудованных ремнями безопасности (кроме городских маршрутов) автобусов, а контроль за соблюдением рабочего времени водителями будут обеспечивать автоматические устройства.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский обещает, что в 2020 году будет построено 4 тыс. км дорог, 100 школ, 100 детских садиков и будет проведена реконструкция 100 стадионов.

Ранее Гончарук похвастался, что украинские дороги к зиме готовы.