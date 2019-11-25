У Росії коровам одягли окуляри віртуальної реальності, щоб вони були щасливіші

На фермі в Підмосков'ї протестували прототип окулярів віртуальної реальності для корів. Передбачається, що VR-окуляри допоможуть коровам розслабитися і відчути себе трохи щасливішими. Спокійна обстановка приводить до підвищення надоїв, тому тваринам у VR показують літнє поле, повідомляє "Медуза". Перші випробування окулярів віртуальної реальності зафіксували зниження тривожності й підвищення загального емоційного настрою стада. VR-окуляри створювалися з урахуванням будови коров'ячих голів та особливостей зору великої рогатої худоби. В розробці пристрою брали участь ветеринари. "Виходить, корови (хоча б в теорії!) зможуть подивитися на нову частину шутера Half-Life, анонсовану для окулярів віртуальної реальності", - зазначає видання. Міністерство сільського господарства і продовольства Московської області припускає, що вдосконалення технологій повинно вплинути на галузь в цілому. Як повідомляли Українські Новини, Tinder для корів і биків запустили у Великобританії на День всіх закоханих. Раніше 170 українських корів втекли в Білорусь. Тим часом Microsoft винайшов шоломи з віртуальною реальністю для людей з порушеннями зору.