У Росії коровам одягли окуляри віртуальної реальності, щоб вони були щасливіші

Корова в окулярах віртуальної реальності. Фото: Міністерство сільського господарства і продовольства Московської області

Корова в окулярах віртуальної реальності. Фото: Міністерство сільського господарства і продовольства Московської області

На фермі в Підмосков'ї протестували прототип окулярів віртуальної реальності для корів. Передбачається, що VR-окуляри допоможуть коровам розслабитися і відчути себе трохи щасливішими. Спокійна обстановка приводить до підвищення надоїв, тому тваринам у VR показують літнє поле, повідомляє "Медуза".

Перші випробування окулярів віртуальної реальності зафіксували зниження тривожності й підвищення загального емоційного настрою стада. VR-окуляри створювалися з урахуванням будови коров'ячих голів та особливостей зору великої рогатої худоби. В розробці пристрою брали участь ветеринари.

"Виходить, корови (хоча б в теорії!) зможуть подивитися на нову частину шутера Half-Life, анонсовану для окулярів віртуальної реальності", - зазначає видання.

Міністерство сільського господарства і продовольства Московської області припускає, що вдосконалення технологій повинно вплинути на галузь в цілому.

Як повідомляли Українські Новини, Tinder для корів і биків запустили у Великобританії на День всіх закоханих. Раніше 170 українських корів втекли в Білорусь.

Тим часом Microsoft винайшов шоломи з віртуальною реальністю для людей з порушеннями зору.