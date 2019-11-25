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25 листопада 2019, понеділок, 20:32 7
Президент 2019-11-25T20:50:26+02:00
Українські Новини
Від 5 років до довічного за підробку ліків: Зеленський підписав закон

Від 5 років до довічного за підробку ліків: Зеленський підписав закон

Президент України, Володимир Зеленський, ліки, Підробка, підробні ліки
Ліки. Фото: freepik
Ліки. Фото: freepik

Президент Володимир Зеленський схвалив запровадження кримінальної відповідальності від 5 років до довічного позбавлення волі з можливою конфіскацією майна за злочини, пов'язані з фальсифікацією ліків.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

Президент підписав закон "Про внесення змін до статті 321-1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів" № 284-IX.

Згідно з нормою законопроєкту, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів карається позбавленням волі на строк від п'ятьох до вісьмох років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі Інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я людини, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів - караються позбавленням волі на строк від вісьмох до десятьох років із конфіскацією майна.

Якщо дії, пов'язані з фальсифікацією ліків, спричинили смерть людини або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, то особи караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби, вказавши джерело їхнього придбання, або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їхнім обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їхнього ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров'я людей).

Як повідомляли Українські Новини, ціни на ліки стрімко ростуть. Тим часом у МОЗ затвердили перелік ліків у програмі "Доступні ліки" з 254 позиціями.

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