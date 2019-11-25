У Мінекоенерго розповіли, коли проведуть перший "зелений" аукціон

Міністерство енергетики та захисту навколишнього планує провести перший "зелений" аукціон у квітні 2020 року.

Про це під час презентації планів міністерства заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передають Українські Новини.

"Для нас важливо проведення першого аукціону і важливо якомога швидше провести "зелений" аукціон, щоб показати ринку, наскільки реальна ціна на нову "зелену" генерацію", - сказав він.

При цьому Оржель повідомив, що зараз є проблема в "зеленій" енергетиці та великі обсяги об'єктів поновлюваних джерел енергії запроваджуються під завищений "зелений" тариф.

Як повідомляли Українські Новини, Оржель назвав головні передумови для розвитку альтернативної енергетики.

Рада запровадила аукціони з розподілу державних квот підтримки для суб'єктів, що реалізують проєкти в сфері поновлюваних джерел енергії, з 1 січня 2020 року. У пояснювальній записці сказано, що перші аукціони будуть проведені в 2020 році для розподілу квоти 2020 року, також у 2019 році мають були бути проведені пілотні аукціони.

Також ЄБРР вирішив виділити €40 млн на поновлювану енергетику України. Раніше "Укренерго" заявляло, що впровадження "зелених" аукціонів технічно можливо не раніше 2020 року.