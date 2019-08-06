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06 августа 2019, вторник, 15:34 436
Экономика 2019-08-06T16:15:01+03:00
Українські Новини
Нардеп Оржель назвал главные предпосылки для развития альтернативной энергетики

Нардеп Оржель назвал главные предпосылки для развития альтернативной энергетики

Президент Зеленский сегодня подписал законопроект № 10357, который решает проблему с домашними солнечными станциями. Речь идет о возвращении к статус-кво, увеличивает уровень поддержки малой возобновляемой генерации и ограничивает злоупотребления в данной сфере.

Теперь домохозяйства смогут снова устанавливать станции до 30 кВт без ограничений. Так, будущий депутат от "Слуги народа", эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса и руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования Алексей Оржель сообщил на своей странице в Facebook: "Это правильное решение в сложившейся ситуации. По сути, это статус-кво. Мы вернули те условия, которые были до принятия законопроекта о "зеленых" аукционах (законопроект № 8449-д). Но остаются проблемы, которые нужно решить".

Речь идет о работе в новом парламенте над законопроектом о малой генерации, который должен дать ответ на следующие вопросы:

1) как избежать злоупотреблений, так называемых гирлянд?

2) какой горизонт развития для малой генерации после 2030 году?

3) как обеспечить устойчивое развитие малой, распределенной, возобновляемой генерации до 1 МВт?

4) как правильно внедрить механизмы стимулирования аккумуляции на уровне малой генерации для отпуска электрической энергии в часы, когда это больше всего нужно системе?

Решение этих вопросов должно запустить механизм стимулирования малого поколения, которая должно стать доступным для каждого гражданина. Этот закон должен стать предпосылкой для развития чистой и возобновляемой энергетики Украины, когда каждый гражданин без боязни сможет вкладывать свои средства в развитие своего "зеленого" дома и страны в целом.

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