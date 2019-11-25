Україна піднялася у рейтингу процвітання на 96 місце

Україна піднялася зі 111 на 96 місце у рейтингу процвітання, в якому з 167 країн країн світу за 2019 рік. Про це йдеться в щорічному звіті аналітичного центру Legatum Institute за 2019 рік, передають Українські Новини.

В загальну оцінку індексу процвітання входить 12 позицій, за якими оцінювалася Україна: безпека (145 місце з 167), особиста свобода (85), якість державних послуг (81), соціальний капітал (148), умови для підприємництва (71) та інвестицій (113), доступ до ринку і інфраструктура (87), якість економіки (87), умови життя (69), охорона здоров'я (114), освіта (37) і екологія (127).

Так, найвищу оцінку Україна отримала у сфері освіти (37), а найнижчу – у сфері соціального капіталу (148). Перші 3 місця належать Данії, Норвегії та Швейцарії.

У 2009 році Україна вперше з'явилася в списку країн і зайняла 61 місце зі 104, а в 2017 - 112 місце з 149. Цей рейтинг проводиться з 2007 року.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Україна піднялася з 71 64 місце у рейтингу Світового банку за умовами ведення бізнесу (Doing Business-2020).

Україна покинула десятку найнебезпечніших країн світу, і потрапила в топ країн самого дешевого мобільного інтернету на 4 місце.