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27 сентября 2019, пятница, 14:15 463
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Українські Новини
Шедевр феминизма: 440 пар туфель в память о жертвах домашнего насилия в Стамбуле

Шедевр феминизма: 440 пар туфель в память о жертвах домашнего насилия в Стамбуле

Памятник жертвам домашнего насилия. Фото: Instagram/vahittuna
Памятник жертвам домашнего насилия. Фото: Instagram/vahittuna

В Стамбуле создали из женских туфель инсталляцию, посвященный жертвам насилия, сообщает "Hromadske".

К фасаду дома в Стамбуле прикрепили 440 пар черных женских туфель. Это инсталляция, посвященная жертвам насилия.

По официальной статистике, именно столько женщин погибло в прошлом году от домашнего насилия в Турции. В некоторых регионах страны есть традиция выставлять на порог дома обувь человека, который умер, отсюда и возникла идея установки.

"Цель художественной акции - увеличить уровень осведомленности о росте насилия среди мужчин в стране", - говорит автор работы, художник Вахит Туна.

Художник специально выбрал обувь на каблуке как символ женской силы и независимости.

Как сообщали Українські Новини, российский художник-акционист Макс Отто развесил в метро Санкт-Петербурга косы из женских волос вместо поручней, объяснив это акцией против домашнего насилия и призывом к принятию соответствующих законов.

Ранее суд впервые притянул к уголовной ответственности за домашнее насилие мужчину, который избивал свою 80-летнюю мать. Тем временем в Белой Церкви мужчина всю ночь бил женщину крюком, руками и ногами, выбивая признание в измене.

Больше новостей о: Женщины Стамбул Феминизм Домашнее насилие Инсталляция

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