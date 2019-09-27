Шедевр феминизма: 440 пар туфель в память о жертвах домашнего насилия в Стамбуле

В Стамбуле создали из женских туфель инсталляцию, посвященный жертвам насилия, сообщает "Hromadske".

К фасаду дома в Стамбуле прикрепили 440 пар черных женских туфель. Это инсталляция, посвященная жертвам насилия.

По официальной статистике, именно столько женщин погибло в прошлом году от домашнего насилия в Турции. В некоторых регионах страны есть традиция выставлять на порог дома обувь человека, который умер, отсюда и возникла идея установки.

"Цель художественной акции - увеличить уровень осведомленности о росте насилия среди мужчин в стране", - говорит автор работы, художник Вахит Туна.

Художник специально выбрал обувь на каблуке как символ женской силы и независимости.

Как сообщали Українські Новини, российский художник-акционист Макс Отто развесил в метро Санкт-Петербурга косы из женских волос вместо поручней, объяснив это акцией против домашнего насилия и призывом к принятию соответствующих законов.

Ранее суд впервые притянул к уголовной ответственности за домашнее насилие мужчину, который избивал свою 80-летнюю мать. Тем временем в Белой Церкви мужчина всю ночь бил женщину крюком, руками и ногами, выбивая признание в измене.