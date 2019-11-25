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25 листопада 2019, понеділок, 12:00 3
Зовнішня політика 2019-11-25T12:58:43+02:00
Українські Новини
Не Крымом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін

Не Крымом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін

Росія, Павло Клімкін, анексія Криму, МЗС
Клімкін. Фото: newsler.info
Клімкін. Фото: newsler.info

Росії, якій ООН нещодавно висунули нові вимоги щодо Криму, для впливу на Близький Схід, Середземне море і Африку одного Кримського півострова мало. Колишній глава МЗС Павло Клімкін висловив думку, що, окрім Криму, Росії потрібен весь південь України.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Для впливу на Близький Схід, Середземне море і Африку Росії потрібен не тільки Крим, але і весь український південь", – написав він.

За словами Клімкіна, РФ буде дуже послідовно працювати над отриманням контролю над півднем України.

"Запобігти – одна з наших головних завдань", – додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський перерахував чотири необхідні складові майбутньої реінтеграції окупованій території Донецької і Луганської областей і анексованого Росією Криму. Зеленський вважає, що об'єднати всіх повинні загальні цінності.

Нагадаємо, колишній глава українського МЗС Павло Клімкін заявив, що через кілька років половина українців може покинути батьківщину.

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