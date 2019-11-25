Благодійністю займаються 60% українців, - дослідження

За останній рік 60% українців допомагали іншим людям матеріально або нематеріально. Такими є результати соціологічного дослідження "Благодійність очима українців", яке проводилось Українським центром вивчення громадської думки "Соціоінформ" на замовлення Zagoriy Foundation.

"Не дивлячись на згасання інтенсивності допомоги військовим і переселенцям із Криму і Донбасу, благодійність залишається в тренді", - констатують автори дослідження.

Найпопулярнішими способами допомоги ближньому були грошові пожертвування - їх робили 88% з тих, хто виступав благодійником. На другому місці - безкоштовна передача їжі, одягу, ліків і іншого майна (41%).

"Виявляється спрощене розуміння українцями благодійності: найчастіше допомогу надають грошима, одягом, їжею. Тільки кожен десятий зазначив, що допомагав послугами або роботою. Але слід врахувати: люди не завжди трактують таку допомогу як благодійність", - пояснюють соціологи в звіті.

Автори дослідження також повідомляють, що 61% респондентів вважають благодійність життєвою необхідністю, а її важливість розуміють 90% опитаних.

Якщо оцінка важливості благодійності в Україні становить 8,5 з 10, то оцінка її поширеності в країні - тільки 4,8, а оцінка шансів на отримання допомоги в разі потреби - 3,8.

"Благодійність повинна стати інстинктом - подібно інстинкту самозбереження. Адже від допомоги ближньому дійсно залежить самозбереження цивілізованого світу", - вважає голова ради Zagoriy Foundation Катерина Загорій.

Вона нагадує, що по-справжньому масовий характер благодійність в Україні отримала в 2014 році, коли українці не просто об'єдналися навколо ідеї допомоги армії і переселенцям, а оперативно створили організаційну структуру для такої допомоги.

"Наступною такою точкою для об'єднання повинен стати проект "Щедрий вівторок", який є частиною глобального руху Giving Tuesday і в цьому році пройде 3 грудня. Кожен українець отримає можливість приєднатися до трендового, модного, сучасного міжнародного проекту. Сподіваюся, це приверне до благодійності тих, хто раніше не цікавився нею", - каже Катерина Загорій.

Україна приєдналася до руху Giving Tuesday в 2018 році і стала 154 країною, яка бере участь в ньому. Ініціаторами "Щедрого вiвторка" виступили фонди Zagoriy Foundation, "Пігулочки" і "Клуб Добродіїв", а також Український форум благодійників. "Щедрий вівторок" був визнаний найуспішнішим запуском локального проекту міжнародного руху Giving Tuesday в 2018 році. Щорічно рух збирає на благодійні цілі близько 100 млн доларів по всьому світу.

Zagoriy Foundation заснований в 2015 році родиною бізнесменів і меценатів Загорій, які є співвласниками фармацевтичної компанія "Дарниця". Фонд веде роботу в трьох основних напрямках: культура освіти, культура благодійності, мистецтво.