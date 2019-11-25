Пожежа підвищеної складності: у Києві на Печерську палахкотів приватний будинок

У Києві на минулих вихідних сталася черговий пожежа в приватному будинку.

Як повідомляє "Інформатор", НП сталася на вулиці Миколи Соловцова, 21. Пожежі був привласнений ранг підвищеної складності.

Так, інцидент стався напередодні близько 16:00. Спочатку площа пожежі в приватному будинку становила близько 50 квадратних метрів. При цьому була загроза розповсюдження вогню на прилеглі будівлі.

Пожежа на Печерську. Фото: Інформатор

Пожежникам знадобилося майже дві години, щоб локалізувати та ліквідувати пожежу. На щастя, постраждалих і загиблих при інциденті немає. На місці працювали 28 чоловік особового складу та сім одиниць техніки.