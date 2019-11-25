Пожежа підвищеної складності: у Києві на Печерську палахкотів приватний будинок

У Києві на минулих вихідних сталася черговий пожежа в приватному будинку. Як повідомляє "Інформатор", НП сталася на вулиці Миколи Соловцова, 21. Пожежі був привласнений ранг підвищеної складності. Так, інцидент стався напередодні близько 16:00. Спочатку площа пожежі в приватному будинку становила близько 50 квадратних метрів. При цьому була загроза розповсюдження вогню на прилеглі будівлі. Пожежа на Печерську. Фото: Інформатор Пожежникам знадобилося майже дві години, щоб локалізувати та ліквідувати пожежу. На щастя, постраждалих і загиблих при інциденті немає. На місці працювали 28 чоловік особового складу та сім одиниць техніки. Як повідомляли Українські Новини, у Києві спалахнула пожежа на пустирі, на Позняках стояв густий чорний дим. Також у Києві загорілася будівля бізнес-центру. Раніше у Києві вночі горів кавовий кіоск біля житлового будинку, а також великий приватний будинок з дерев'яним дахом масштабно палахкотів у Голосіївському районі Києва.