Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) станом на 16 листопада на 2,67%, або на 582 млн куб. м, до 21,203 млрд куб. м газу з початку сезону відбору газу.

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз", передають Українські Новини.



При цьому зазначені запаси газу більше на 28,7%, або на 4,728 млрд куб. м, порівняно з запасами на аналогічну дату 2018 року (16,475 млрд куб. м).



Як повідомляли Українські Новини, 2 листопада Україна припинила закачування і почала відбір природного газу з підземних сховищ.



Станом на 2 листопада запаси газу в ПСГ склали 21,785 млрд куб. м, таким чином, з початку сезону закачування запаси газу в ПСГ збільшилися в 2,5 рази, або на 13,040 млрд куб. м.



Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зазначає, що запаси в ПСГ перед опалювальним сезоном 2019/20 досягли максимального значення за 9 років.



Україна закінчила минулий сезон відбору 4 квітня 2019 року з запасами 8 745 млн куб. м газу.