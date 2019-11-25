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25 листопада 2019, понеділок, 09:39 21
Економіка 2019-11-25T13:00:06+02:00
Українські Новини
Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах

Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах

Газ, Укртрансгаз, ПСГ, запаси газу в ПСГ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) станом на 16 листопада на 2,67%, або на 582 млн куб. м, до 21,203 млрд куб. м газу з початку  сезону відбору газу.

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз", передають Українські Новини.

При цьому зазначені запаси газу більше на 28,7%, або на 4,728 млрд куб. м, порівняно з запасами на аналогічну дату 2018 року (16,475 млрд куб. м).

Як повідомляли Українські Новини, 2 листопада Україна припинила закачування і почала відбір природного газу з підземних сховищ.

Станом на 2 листопада запаси газу в ПСГ склали 21,785 млрд куб. м, таким чином, з початку сезону закачування запаси газу в ПСГ збільшилися в 2,5 рази, або на 13,040 млрд куб. м.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зазначає, що запаси в ПСГ перед опалювальним сезоном 2019/20 досягли максимального значення за 9 років.

Україна закінчила минулий сезон відбору 4 квітня 2019 року з запасами 8 745 млн куб. м газу.

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