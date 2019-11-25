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25 листопада 2019, понеділок, 08:55 11
Силові структури 2019-11-25T09:45:01+02:00
Українські Новини
Через обстріл бойовиків на Донбасі зайнялося село

Через обстріл бойовиків на Донбасі зайнялося село

пожежа, Ситуація в зоні ООС, Обстріл бойовиків

На Донбасі обстріл бойовиків призвів до масштабної пожежі на території селища Березове (Донецька область). Шість будівель згоріли повністю, повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

Провокацію російсько-терористичні війська влаштували близько 18:00 24 листопада. Вони застосували великокаліберні кулемети, причому з трасуючими і бронебійно-запалювальними боєприпасами.

Внаслідок обстрілу загорілася суха трава, а сильний вітер призвів до швидкого поширення вогню на розташований неподалік дачне селище.

Цивільне населення не постраждало — його військовослужбовці ЗСУ оперативно евакуювали.

Локалізувати пожежу вдалося близько 23:00.

Військові опублікували відео з місця подій.

Нагадаємо, 9 бойовиків вбито і 10 поранено в результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з 16 по 22 листопада.

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