Через обстріл бойовиків на Донбасі зайнялося село

На Донбасі обстріл бойовиків призвів до масштабної пожежі на території селища Березове (Донецька область). Шість будівель згоріли повністю, повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил. Провокацію російсько-терористичні війська влаштували близько 18:00 24 листопада. Вони застосували великокаліберні кулемети, причому з трасуючими і бронебійно-запалювальними боєприпасами. Внаслідок обстрілу загорілася суха трава, а сильний вітер призвів до швидкого поширення вогню на розташований неподалік дачне селище. Цивільне населення не постраждало — його військовослужбовці ЗСУ оперативно евакуювали. Локалізувати пожежу вдалося близько 23:00. Військові опублікували відео з місця подій. Нагадаємо, 9 бойовиків вбито і 10 поранено в результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з 16 по 22 листопада.