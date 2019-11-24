Екс-мер окупованої Горлівки Матюха виявився українським розвідником і 5 років працював на Україну серед бойовиків

Екс-мер окупованої Горлівки Матюха виявився українським розвідником і 5 років працював на Україну серед бойови

В Україну повернувся співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Едуард Матюха, який більше п'яти років працював на окупованому Донбасі. Один час він був "народним мером" окупованій Горлівки, йдеться в сюжеті "ТСН.Тиждень".

Цю інформацію в ефірі підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Дійсно, Едуард - це той чоловік, який надавав необхідну інформацію про реальну ситуацію на окупованих територіях", - сказав він.

Матюха пішов з посади так званого мера через суперечки бойовиків. За його словами, його завданням було посварити бойовиків. Згодом він став першим секретарем міського комітету компартії" так званої "ДНР".

У сюжеті зазначається, що Горлівку він очолював недовго, тому що навколо нього спалахнув конфлікт між окупантами, що і було його завданням від ГУР.

Він також став першим секретарем горлівського міськкому Компартії, почав заводити контакти з московськими комуністами, зокрема лідером КПРФ Геннадієм Зюгановим.

За інформацією Матюхи, саме через КПРФ Кремль координує свою діяльність в Абхазії, Придністров'ї, Південній Осетії, а також так званих "ДНР" і "ЛНР". Відповідальним за цю координацію людиною від Держдуми РФ він називає Казбека Тайсаева.

Наголошується, що Тайсаевим та іншими комуністами Матюха формував "гумконвої" РФ для Донбасу, і дізнався, що одна з їхніх завдань - відправляти готівку бойовикам.

Матюха також заявив, що йому було поставлено завдання зібрати на території Горлівки 1100 підписів під так званим зверненням жителів ОРДЛО про незалежність від України.

"Мені відомо на 100%, що готівкові доставляється шляхом так званих гуманітарних конвоїв. Якщо їде гуманітарний конвой, то долучають відповідне авто з цією готівкою", - повідомляє розвідник.

Крім того, Матюха бачив, як готувалися фальшиві вибори на окупованому Донбасі в 2014 році.

Розвідник розповів, що в минулому році в Кремлі розглядалося питання відновлення проекту Новоросія.

"Це були плани (військові . Ред), здобуті мною. Це була військова операція про захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим", - зазначає розвідник.

Матюха заявив, що "зараз він серед своїх" і відчуває себе спокійніше, ніж на окупованій території.

А тим часом, військовий розвідник опублікував свої фото в ООС з геолокацією і отримав штраф.