Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня

Можна святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо українці цього хочуть. Про це заявив п редстоятель Православної церкви України Епіфаній. Про це повідомляє релігійно-інформаційна служба.

"Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ. Якщо християни в Україні почнуть святкувати Різдво 25 грудня, незабаром можна буде і говорити про зміни в церкві", - зазначив глава ПЦУ.

За його словами, якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це і хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем.

Нагадаємо, вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовувати.

Крім того, в грудні 2019 вихідним рекомендували зробити католицьке Різдво – 25 грудня (середа)