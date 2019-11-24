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24 листопада 2019, неділя, 20:59 2
Суспільство 2019-11-24T22:21:17+02:00
Українські Новини
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня

Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня

Митрополит Київський Епіфаній
Єпіфаній. Скріншот трансляції .5.ua
Єпіфаній. Скріншот трансляції .5.ua

Можна святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо українці цього хочуть. Про це заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Про це повідомляє релігійно-інформаційна служба.

"Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ. Якщо християни в Україні почнуть святкувати Різдво 25 грудня, незабаром можна буде і говорити про зміни в церкві", - зазначив глава ПЦУ.

За його словами, якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це і хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем.

Нагадаємо, вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовувати.

Крім того, в грудні 2019 вихідним рекомендували зробити католицьке Різдво – 25 грудня (середа)

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