Минздрав намерен разработать законопроект о психическом здоровье

Министерство здравохранения намерено разработать новый законопроект о психическом здоровье.

Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Министерство здравоохранения планирует разработать новый проект закона Украины "О психическом здоровье", который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья", - написала министр.



Она отметила, что Минздрав готов использовать наработки Литвы в области психического здоровья.



Представители Минздрава на встрече с представителями посольства Литвы в Украине договорились о сотрудничестве в сфере психического здоровья, в частности Литва намерена поддерживать Украину в построении системы социализации лиц с психическими расстройствами.



Одними из приоритетов в разработке нового законопроекта является повышение уровня осведомленности относительно психического здоровья в обществе, разработка и внедрение программ преодоления стигмы на национальном и региональном уровне, активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их семей к диалогу в построении новой системы.



Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский поручил Министерству здравоохранения усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи.