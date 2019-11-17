Минздрав намерен разработать законопроект о психическом здоровье

Министерство здравохранения намерено разработать новый законопроект о психическом здоровье.Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини."Министерство здравоохранения планирует разработать новый проект закона Украины "О психическом здоровье", который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья", - написала министр.Она отметила, что Минздрав готов использовать наработки Литвы в области психического здоровья.Представители Минздрава на встрече с представителями посольства Литвы в Украине договорились о сотрудничестве в сфере психического здоровья, в частности Литва намерена поддерживать Украину в построении системы социализации лиц с психическими расстройствами.Одними из приоритетов в разработке нового законопроекта является повышение уровня осведомленности относительно психического здоровья в обществе, разработка и внедрение программ преодоления стигмы на национальном и региональном уровне, активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их семей к диалогу в построении новой системы.Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский поручил Министерству здравоохранения усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи.