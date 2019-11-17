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17 ноября 2019, воскресенье, 19:46 331
Медицина 2019-11-17T19:46:02+02:00
Українські Новини
Минздрав намерен разработать законопроект о психическом здоровье

Минздрав намерен разработать законопроект о психическом здоровье

Законопроект, Минздрав, Зоряна Скалецкая, Психическое здоровье
Психическое здоровье. Фото: pixabay
Психическое здоровье. Фото: pixabay

Министерство здравохранения намерено разработать новый законопроект о психическом здоровье.

Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Министерство здравоохранения планирует разработать новый проект закона Украины "О психическом здоровье", который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья", - написала министр.

Она отметила, что Минздрав готов использовать наработки Литвы в области психического здоровья.

Представители Минздрава на встрече с представителями посольства Литвы в Украине договорились о сотрудничестве в сфере психического здоровья, в частности Литва намерена поддерживать Украину в построении системы социализации лиц с психическими расстройствами.

Одними из приоритетов в разработке нового законопроекта является повышение уровня осведомленности относительно психического здоровья в обществе, разработка и внедрение программ преодоления стигмы на национальном и региональном уровне, активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их семей к диалогу в построении новой системы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский поручил Министерству здравоохранения усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи.

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