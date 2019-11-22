Побудований вікінгами корабель знайшли на норвезькому острові Едей

Корабель, ймовірно, побудований вікінгами, був знайдений норвезькими дослідниками за допомогою георадару, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Судно, яке також може датуватися довікінговою добою, було виявлене в західній частині Норвегії в окрузі Ромсдал. Міністр клімату Норвегії Ола Елвестуен сказав, що відкриття має "як національне, так і міжнародне значення".

Археологи з Норвезького інституту вивчення культурної спадщини (NIKU) виявили залишки корабля на острові Едей.

Едей розташований на судноплавному шляху в Тронхейм, недалеко від того місця, де давній король Харальд Ферхейр, як стверджується, брав участь у двох морських битвах, завоювавши королівську владу в Норвегії в кінці 800-х років.

"Поки занадто рано говорити щось певне про вік корабля, але ми знаємо, що йому більше 1000 років", - сказав Кнут Пааше, керівник відділу цифрової археології в NIKU і експерт з кораблів вікінгів.

Рештки корабля знаходяться трохи нижче верхнього шару грунту в районі, де раніше був курган.

"Довжина кіля вказує на те, що корабель, можливо, був в цілому 16-17 метрів завдовжки", - сказав Пааше.

На додаток до корабля археологи також виявили сліди поселень, але поки ще не датували їх.

– Dette er eit funn som har både nasjonal og internasjonal betydning, seier klima- og miljøminister, Ola Elvestuen. https://t.co/Jc8kmx39kv — NRK Møre og Romsdal (@NRKMogR) November 22, 2019

Як повідомляли Українські Новини, на дні Чорного моря виявили торговельне судно, пролежала там 2400 років. Також в Чорному морі знайшли рештки античного корабля. Крім того, в Індійському океані знайшли важливий історичний артефакт часів Васко да Гами.