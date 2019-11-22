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22 листопада 2019, пʼятниця, 18:20 6
Життя 2019-11-22T19:15:02+02:00
Українські Новини
Побудований вікінгами корабель знайшли на норвезькому острові Едей

Побудований вікінгами корабель знайшли на норвезькому острові Едей

Артефакт, корабель, Норвегія, вікінги
Ілюстрація корабля. Фото: pixabay
Ілюстрація корабля. Фото: pixabay

Корабель, ймовірно, побудований вікінгами, був знайдений норвезькими дослідниками за допомогою георадару, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Судно, яке також може датуватися довікінговою добою, було виявлене в західній частині Норвегії в окрузі Ромсдал. Міністр клімату Норвегії Ола Елвестуен сказав, що відкриття має "як національне, так і міжнародне значення".

Археологи з Норвезького інституту вивчення культурної спадщини (NIKU) виявили залишки корабля на острові Едей.

Едей розташований на судноплавному шляху в Тронхейм, недалеко від того місця, де давній король Харальд Ферхейр, як стверджується, брав участь у двох морських битвах, завоювавши королівську владу в Норвегії в кінці 800-х років.

"Поки занадто рано говорити щось певне про вік корабля, але ми знаємо, що йому більше 1000 років", - сказав Кнут Пааше, керівник відділу цифрової археології в NIKU і експерт з кораблів вікінгів.

Рештки корабля знаходяться трохи нижче верхнього шару грунту в районі, де раніше був курган.

"Довжина кіля вказує на те, що корабель, можливо, був в цілому 16-17 метрів завдовжки", - сказав Пааше.

На додаток до корабля археологи також виявили сліди поселень, але поки ще не датували їх.

Як повідомляли Українські Новини, на дні Чорного моря виявили торговельне судно, пролежала там 2400 років. Також в Чорному морі знайшли рештки античного корабля. Крім того, в Індійському океані знайшли важливий історичний артефакт часів Васко да Гами.

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