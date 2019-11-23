У Музеї Голодомору списують авторство міфічного "розстріляного з'їзду кобзарів" на харків'янина Савчука

Матеріали про міфічний "розстріляний з'їзд кобзарів", які експонувалися у Верховній Раді в рамках проекту "Голодомор: знищення ідентичності" Національного музею голодомору-геноциду, верифікувалися та узгоджувалися кандидатом історичних наук Олександром Савчуком.

Про це йдеться у відповіді Національного музею Голодомору-геноциду Міністерства культури України на інформаційний запит Українських Новин.

При цьому, в музеї не стали обтяжувати себе перерахуванням джерел інформації про "з'їзді кобзарів", що експонувалася.

"Джерелами інформації виступали архівні дані, наукові архіви близько 15 музеїв України, а також праці українських вчених", - йдеться у відповіді.

Також в музеї уточнили, що проект "Голодомор: знищення ідентичності" є колективною працею співробітників музею. Серія плакатів була виготовлена у 4 примірниках для передачі на експонування в інші музеї.

Пошук зазначеного у відповіді "кандидата історичних наук" приводить до харківського книговидавця, кандидата філософських наук, доцента кафедри теорії культури та філософії науки Харківського національного університету Олександра Савчука, який дійсно захищав кандидатську дисертацію на філософському факультеті за темою кобзарсько-ліричної традиції та світоглядної системи українських піснярів, а також досліджував кобзарство і фольклор Слобідської України. При цьому, ніде не вказується, що він також є кандидатом історичних наук, як його презентує музей.

При цьому, раніше наявність "якихось серйозних свідоцтв того, що подібний масовий розстріл дійсно був" раніше вже спростовував директор Центру краєзнавства того ж Харківського національного університету Сергій Куделко.

На думку канадського історика Сергія Єкельчик, легенда про розстріл кобзарів у Козачій Лопані походить з виданої в 1979 році англійською мовою в США книги Соломона Волкова "Свідоцтва: Спогади Дмитра Шостаковича", в якій містилися спогади "білоемігранта" Шостаковича, що проживав вже в 20-30 роки ХХ століття в Лондоні.

Особливу популярність історія отримала в Україні у другій половині 90-х років ХХ століття. Тоді почали з'являтися публікації, де про міфічний з'їзді розповідалося "з перших вуст" та "за документами", а також називалися цифри розстріляних, які варіювалися від 43 до 1 238 осіб. У 1997 році в Харкові був встановлений пам'ятний знак нібито загиблим на з'їзді бандуристам. А в 2013 році за мотивами легенди знятий фільм режисера Олеся Саніна "Поводир".

Тоді ж була почата організована робота з пошуку в музеях та архівах документів, що підтверджують "розстріляний з'їзд", яка поки так й не увінчалася успіхом.

Станом на 2019 рік документально підтверджених відомостей про "розстріляний з'їзд" немає, що підтвердили колишні директори Галузевого державного архіву Служби безпеки України Володимир В'ятрович та Ігор Кулик.

За твердженням старшого наукового співробітника Національного музею Тараса Шевченка та історика Олега Магдич не існує документальних підтверджень цієї події. Магдич підкреслив "Документів (про розстріл) - немає! Історія про "кобзарський з'їзд" базується виключно на усних свідченнях".