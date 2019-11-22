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22 листопада 2019, пʼятниця, 14:00 8
Політика 2019-11-22T15:00:02+02:00
Українські Новини
НАБУ оголосило в розшук бізнесмена Бахматюка

НАБУ оголосило в розшук бізнесмена Бахматюка

Олег Бахматюк, VAB Банк, НАБУ
Олег Бахматюк. Фото: прес-служба
Олег Бахматюк. Фото: прес-служба

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук засновника агрохолдингу Ukrlandfarming, колишнього власника банку "Фінансова ініціатива" та VAB Банку Олега Бахматюка, підозрюваного у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

Про це йдеться у переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Наголошується, що дата зникнення - 21 листопада, місце зникнення не зазначено.

Стаття звинувачення - ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада НАБУ заочно повідомило бізнесменові Бахматюку про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабкредиту НБУ.

Оскільки місцезнаходження цієї особи поки не встановлено, вручення письмового повідомлення про підозру здійснено в порядку, визначеному ст. 135, 278 Кримінального процесуально кодексу України (відправлено поштою та вручено житлово-експлуатаційної організації за місцем реєстрації підозрюваного).

Бахматюк заперечує отримання підозри і змову з екс-заступник голови НБУ Писаруком.

"Бізнес-Варта" написала звернення до Президента Володимиру Зеленському на захист Бахматюка.

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