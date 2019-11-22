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22 листопада 2019, пʼятниця, 12:59 15
Політика 2019-11-22T15:15:02+02:00
Українські Новини
Богдан на виборах президента був акредитований в ЦВК як журналіст "1+1"

Богдан на виборах президента був акредитований в ЦВК як журналіст "1+1"

ТСН, Телеканал 1+1, Андрій Богдан, Кореспондент
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/"BBC Україна"

Голова Офісу Президента Андрій Богдан в розпал передвиборної кампанії з обрання президента України отримав акредитацію в Центральну виборчу комісію як журналіст телеканалу "1+1" і обходив антикорупційне законодавство перебуваючи на державній службі у трьох різних президентів. Про це повідомляють "Схеми".

"6 лютого 2019-го року, в розпал передвиборної кампанії з обрання президента України, "Телевізійна служба новин "1 + 1" попросила акредитувати Богдана Андрія Йосиповича в Центральну виборчу комісію. Саме його прізвище було зазначене першим в переліку з 15-х журналістів "ТСН" на акредитацію", - йдеться в повідомленні.

Фото:Фото: "Радіо Свобода"

У відповідь у Центрвиборчкомі підтвердили, що розпорядженням голови комісії Богдан дійсно був акредитований ТСН.

Проте "Схемам" не вдалося розшукати матеріалів Андрія Богдана на офіційному сайті телеканалу "1 + 1" - як кореспондента.

Журналісти намагалися з'ясувати у народного депутата Олександра Ткаченко, який очолював в передвиборний період "1+1", чи був Богдан "журналістом". Однак згадати, чим Богдан займався на "1+1", Ткаченко не зміг, але припустив, що він міг бути позаштатним кореспондентом.

Журналісти звернулися до "1+1" з офіційним листом з питаннями, навіщо була потрібна акредитація в ЦВК для Богдана. Відзначається, що невідомо, чи скористався Богдан можливістю сходити в ЦВК в якості журналіста.

Крім того, глава офісу президента поєднував декілька посад на державній службі, хоча це заборонено законодавством.

Зокрема, Богдан працював Урядовим уповноваженим з питань антикорупції в уряді Азарова - при цьому не припиняючи адвокатської діяльності. Обіймав посаду заступника міністра за Віктора Ющенка - і в той же час був керівником приватної адвокатської фірми, а в часи Леоніда Кучми він був адвокатом - і одночасно помічником судді.

Наголошується, що це все заборонено низкою норм закону про державну службу, антикорупційного законодавства, за імплементацію якого сам Богдан і відповідав за Януковича.


Як повідомляли Українські Новини, Богдан незаконно отримав держохорону і номери прикриття.

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