Екіпаж аварійного молдавського танкера відмовився евакуюватися

Капітан зірваного з якоря танкера Delfi відмовляється подати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника, зв'язатися з яким неможливо. Про це повідомляє "Думська".

В. о. начальника адміністрації Одеського порту Денис Карпов повідомив, що екіпаж судна складається з трьох осіб громадян України (капітан, старший механік і матрос). Моряки сподівалися на допомогу судновласника, але він на зв'язок не виходить і капітан відмовляється надавати будь-які відомості про власника.

Як повідомив на засіданні оперативного штабу в. о. начальника адміністрації Одеського порту Денис Карпов, екіпаж судна складається з трьох осіб громадян України (капітан, старший механік і матрос). Моряки сподівалися на допомогу судновласника, але він на зв'язок не виходить і капітан відмовляється надавати будь-які відомості про власника. Запасів палива для підтримки роботи дизель-генератора було до 18 листопада, а води та їжі до 1 грудня. З кінця 2018 року у судна відсутні які-небудь суднові документи – воно "сіре".

Встановлено, що танкер знаходиться на якорі в цьому районі з травня 2019 року. Його судновласник з Великобританії, а порт приписки — Румунія.

За словами в. о. начальника адміністрації Одеського порту, екіпаж раніше відмовився від будь-якої допомоги: "Ми за рішенням капітана порту "Одеса" направили буксир, пропонували їм "взяти кінець", а вони відмовилися, як і покинути борт судна. Також відмовилися подати сигнал SOS, який дає нам можливість розпочати аварійно-рятувальні операції".

За словами Карпова, суднова команда в сум'ятті, морально і фізично пригнічена, треті добу намагаються боротися без їжі, води і освітлення. Вчора зникло електроживлення.

Капітан Одеського порту Кирило Сухий заявив, що якісь люди, що видають себе за представників судновласника, кажуть екіпажу не вживати ніяких дій, тому що це дорого.

"Була реальна можливість їх взяти на буксир і доставити в Очаків в районі порту Південного, але вони відмовилися. Після цього з кожною годиною ситуація стала розвиватися все гірше і гірше", — додав Кирило Сухий.

За його словами, до рятувальної операції намагаються підключити прикордонний вертоліт, оскільки у ДСНС своїх вертольотів немає.

Як повідомляли Українські Новини, під Одесою через шторм та вітер терпить лихо танкер, його зірвало з якоря і віднесло в море.

Також раніше під Одесою буксир потрапив в шторм і зазнав лиха.