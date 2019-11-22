Кабмін виділив президентським заповідникам більше грошей, ніж на підтримку експортерів, - Льовочкін

Обіцяючи дати поштовх розвитку економіки, уряд на ділі навіть зменшує її підтримку з цілої низки напрямків. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, інформує персональний портал політика.

"Всі обіцянки розігнати зростання економіки до 7-8% на рік виявилися фейком. Підсумкові параметри бюджету-2020 є такими, що доводиться навіть говорити про згортання підтримки економічного зростання за низкою напрямків. Припинення фінансування експортно-кредитного агентства - найкращий доказ того, що просуванням українських товарів на зарубіжні ринки займатися ніхто не буде. Вітчизняному бізнесу пропонують виживати самостійно", - заявив Сергій Льовочкін.

Політик нагадав, що в бюджеті-2019 на фінансування експортно-кредитного агентства виділялося майже 74 млн гривень, і навіть цієї суми було недостатньо, щоб допомогти всім бажаючим компаніям розширити свою присутність на закордонних ринках або прорватися на них.

"Але тепер навіть цих грошей немає. Крім того, в бюджеті-2020 на 10% зменшено видатки на реалізацію заходів на підтримку і просування експортерів, на 9,3% - витрати на функціонування мережі торгових представництв України за кордоном. Мабуть, уряд вважає, що у нас вже все добре з експортом, оскільки на підтримку експортерів і торгпредства сукупно буде витрачено на чверть менше, ніж на заповідники Держуправління справами при президенті", - сказав він.

Народний депутат нагадав, що в зв'язку з величезними обсягами продажів облігацій внутрішньої держпозики спекулятивним іноземним інвесторам існують ризики для держбюджету-2020 і фінансової стабільності в цілому.

"І компенсувати ці ризики буде нічим, оскільки стабільний приплив валюти в країну можуть забезпечити тільки зростання експорту і прямих іноземних інвестицій. Лише реалізація програми відродження промисловості та підтримки експортерів дозволить Україні вийти з перманентної бюджетної кризи. Але в бюджеті-2020 ніяких кроків для цього не передбачено, як і в програмі Кабміну", - резюмував Сергій Льовочкін.