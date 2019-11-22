підписатися на розсилку
24 24.3
26.4 26.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін виділив президентським заповідникам більше грошей, ніж на підтримку експортерів, - Льовочкін
22 листопада 2019, пʼятниця, 10:39 18
Політика 2019-11-22T11:15:01+02:00
Українські Новини
Кабмін виділив президентським заповідникам більше грошей, ніж на підтримку експортерів, - Льовочкін

Кабмін виділив президентським заповідникам більше грошей, ніж на підтримку експортерів, - Льовочкін

Бюджет, Кабінет Міністрів України, Сергій Льовочкін, Економіка, Опозиційна платформа ‒ За життя

Обіцяючи дати поштовх розвитку економіки, уряд на ділі навіть зменшує її підтримку з цілої низки напрямків. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, інформує персональний портал політика.

"Всі обіцянки розігнати зростання економіки до 7-8% на рік виявилися фейком. Підсумкові параметри бюджету-2020 є такими, що доводиться навіть говорити про згортання підтримки економічного зростання за низкою напрямків. Припинення фінансування експортно-кредитного агентства - найкращий доказ того, що просуванням українських товарів на зарубіжні ринки займатися ніхто не буде. Вітчизняному бізнесу пропонують виживати самостійно", - заявив Сергій Льовочкін.

Політик нагадав, що в бюджеті-2019 на фінансування експортно-кредитного агентства виділялося майже 74 млн гривень, і навіть цієї суми було недостатньо, щоб допомогти всім бажаючим компаніям розширити свою присутність на закордонних ринках або прорватися на них.

"Але тепер навіть цих грошей немає. Крім того, в бюджеті-2020 на 10% зменшено видатки на реалізацію заходів на підтримку і просування експортерів, на 9,3% - витрати на функціонування мережі торгових представництв України за кордоном. Мабуть, уряд вважає, що у нас вже все добре з експортом, оскільки на підтримку експортерів і торгпредства сукупно буде витрачено на чверть менше, ніж на заповідники Держуправління справами при президенті", - сказав він.

Народний депутат нагадав, що в зв'язку з величезними обсягами продажів облігацій внутрішньої держпозики спекулятивним іноземним інвесторам існують ризики для держбюджету-2020 і фінансової стабільності в цілому.

"І компенсувати ці ризики буде нічим, оскільки стабільний приплив валюти в країну можуть забезпечити тільки зростання експорту і прямих іноземних інвестицій. Лише реалізація програми відродження промисловості та підтримки експортерів дозволить Україні вийти з перманентної бюджетної кризи. Але в бюджеті-2020 ніяких кроків для цього не передбачено, як і в програмі Кабміну", - резюмував Сергій Льовочкін.

Більше новин про: Бюджет Кабінет Міністрів України Сергій Льовочкін Економіка Опозиційна платформа ‒ За життя

Архів
Новини
Бойовики обстріляли ділянку розведення в Петровському Донецької області, - СММ ОБСЄ 12:15
Брату нардепа "Слуги народу" просять присвоїти почесне звання 12:15
Частина українців і досі без тепла: як проходить початок опалювального сезону 12:10
Рубль обвалився в обмінниках Києва перед вихідними 11:35
Українців попереджають про сильний вітер: що робити, якщо він застав зненацька 11:31
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної сотні 10:21
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
НАБУ почало розслідувати можливу держзраду екс-глави СБУ Грицака 15:34
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум 14:41
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020 05:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok