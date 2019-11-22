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22 листопада 2019, пʼятниця, 09:27 95
Суспільство 2019-11-22T12:15:02+02:00
Українські Новини
Рятувальники попереджають про сильний шторм в Азовському морі і поривчастому вітрі

Рятувальники попереджають про сильний шторм в Азовському морі і поривчастому вітрі

Шторм, Азовське море, погіршення погоди, Вітер
Полотно Івана Айвазовського
Полотно Івана Айвазовського "9 вал". Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Синоптики попереджають про посилення вітру в Україні 22 листопада, в акваторії Азовського моря можливий шторм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Facebook.

Наголошується, що за прогнозами Укргідрометцентру, 22 листопада в східній, південній і західній частинах пориви 15-20 м/с, в Приазов'ї 25-28 м/сек.

Крім того, 21 листопада з 20-21 години в Маріуполі очікується спад рівня моря з досягненням стихійної позначки.

22 листопада в акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

По Києву та Київській області 21 листопада пориви вітру 15-18 м/с.

Синоптики попереджають про шторм в Азовському морі

Як повідомляли Українські Новини, під Одесою через шторм та вітру терпить лихо танкер, його зірвало з якоря і віднесло в море.

Також раніше під Одесою буксир потрапив в шторм і зазнав лиха.

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