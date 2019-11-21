У Запоріжжі кілька сотень людей вийшли на марш і віче в річницю "Революції гідності"

Марш у річницю Революції гідності в Запоріжжі. Фото: 061.ua

Марш у річницю Революції гідності в Запоріжжі. Фото: 061.ua

Близько 300 чоловік у четвер пройшли маршем і брали участь у присвяченому річниці "Революції гідності" народному віче біля Запорізької обласної державної адміністрації.

Акція почалася близько 20:00 на площі Маяковського, звідки учасники вздовж головної вулиці Запоріжжя - проспекту Соборної, пройшли до площі біля облдержадміністрації.

Вони несли в руках державні прапори України, плакати з написами "Ні капітуляції".

прийшовши на площу вони заспівали гімн України, а після відбувся мітинг, на якому всі бажаючі змогли звернутися до учасників через встановлені мікрофони з гучномовцями.

В акції брали участь в тому числі ветерани Антитерористичної операції і волонтери.

Акцію супроводжували близько 30 поліцейських.

Марш у річницю Революції гідності в Запоріжжі. Фото: 061.ua

Як повідомляли Українські Новини, 21 листопада близько 5 тис. людей зібралися на присвячений річниці "Революції гідності" народне віче на Майдані Незалежності в Києві.

Міністерство внутрішніх справ раніше заявляло, що має намір задіяти всі підрозділи для охорони правопорядку під час акцій з нагоди Дня гідності і свободи 21-22 листопада.

У листопаді 2014 року Петро Порошенко заснував День гідності і свободи 21 листопада.