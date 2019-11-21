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21 листопада 2019, четвер, 21:43 5
Суспільство 2019-11-21T22:43:35+02:00
Українські Новини
Україна увійшла в топ-5 найзамінованіших країн

Україна увійшла в топ-5 найзамінованіших країн

замінування
Розмінування в Калинівці. Фото: dsns.gov.ua
Розмінування в Калинівці. Фото: dsns.gov.ua

протягом 2018 року в Україні від наземних мін та вибухових пристроїв загинули або отримали поранення 325 осіб. Такі дані містяться в доповіді "Landmine Monitor 2019", яку у четвер, 21 листопада, представила в Мюнхені міжнародна неурядова організація Handicap International. Про це повідомляє DW.

Тому Україна опинилася на п'ятому місці в світі в рейтингу країн з найвищою кількістю жертв цієї різновиди боєприпасів. На першому місці списку — Афганістан, де було зафіксовано 2234 жертви розривів мін та вибухових пристроїв.

Далі йдуть Сирія, Ємен і М'янма.

Всього протягом 2018 року в світі від мін та вибухових пристроїв загинули або отримали поранення 6897 людина. Більшість жертв — мирні жителі, з яких більше половини — діти. Статистика охоплює лише офіційно зареєстровані і підтверджені випадки смерті або каліцтва від мін та подібних вибухових пристроїв.

У доповіді наголошується, що кількість жертв в результаті вибухів мін та вибухових пристроїв вже четвертий рік поспіль залишається вкрай високим, незважаючи на дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних хв.

Також автори доповіді додають, що в Україні площа замінованих територій оцінюється приблизно в сім тисяч квадратних кілометрів. Втім, це лише приблизні підрахунки, тому даний показник замінованій площі може відрізнятися від цих оцінок.

Ситуацію з розмінуванням ускладнює той факт, що деякі частини території залишаються недоступними для урядових сил і української влади, наголошується в доповіді.

Що стосується вибухових пристроїв, то в Україні більшість із них були так звані "розтяжки", тобто пастки із застосуванням ручних гранат для ураження живої сили, йдеться в доповіді.

Як повідомлялося, в червні прес-служба українського міністерства з питань тимчасово окупованих територій заявила, що за більш ніж п'ять років окупації на Донбасі від вибухів мін та ВВВ (вибухонебезпечних залишків війни. — ред.) загинули 977 цивільних, ще 1528 отримали поранення.

Тим часом, заміновані території на Донбасі можна подивитися онлайн: з'явилася інтерактивна карта.

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