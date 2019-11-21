Україна і Польща - лідери з росту антисемітського настрою, - дослідження

Кожен четвертий європеєць дотримується антисемітських переконань.

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на дослідження, опубліковане в четвер.

Опитування 14 європейських країн, проведений для антидифамаційної ліги в Нью-Йорку, показало, що антисемітські настрої найбільш поширені в Польщі, де такі настрої зросли до 48% до 37% в 2015 році, і в Україні, де зростання було ще більше - до 46% з 32% у 2016 році. Антисемітські погляди в Угорщині практично не змінилися, але залишилися високими, збільшившись з 40% до 42%.

Останнім часом єврейські групи піддали критиці уряди всіх трьох країн, хоча всі вони заперечують антисемітизм.

В Західній Європі дослідження показало, що антисемітські погляди були або стабільні, або негативними, із зменшенням у Великобританії, Іспанії, Нідерландах, Італії, Німеччини та Австрії. Данія зросла з 8% з антисемітськими поглядами до 10%, Бельгія - з 21% до 24%, тоді як Франція залишилася незмінною - 17%, а Швеція мала найнижчий показник - 4%.

Опитування, проведене в період з 15 квітня по 3 червня з похибкою плюс або мінус 4,4%.

Проте дані не обов'язково корелюють з насильством, наприклад, в Угорщині і Польщі такі атаки відбуваються рідко, але в Німеччині в минулому році вони зросли на 10%, а у Великобританії в перші шість місяців 2019 року - на 10%, згідно з дослідженнями.

Оцінки ADL були зосереджені на тому, чи вважають респонденти певні негативні стереотипи "ймовірно правдивими" або "ймовірно помилковими". Вважалося, що ті, хто сказав, що з шести до одинадцяти тверджень були "правдивими", відчуваються антисемітські настрої.

Вони були зосереджені головним чином на давніх антисемітських стереотипах, таких як вплив євреїв на світові фінанси і засоби масової інформації - забобони, які нацисти і інші люди використовували для розпалювання ненависті.

Вплив євреїв у діловому світі було широко поширеною думкою у Східній Європі: 72% українців, 71% угорців, 56% поляків і 50% росіян погодилися з тим, що євреї мають занадто велику владу.

В Західній Європі віра в те, що євреї більш лояльні до Ізраїлю, ніж в їх рідній країні, була найпоширенішою антисемітською точкою зору: від 32% респондентів у Франції до 62% в Іспанії.

Майже половина німців і австрійців - відповідно 42% і 44% - сказали, що євреї дуже багато говорять про те, що з ними сталося під час Голокосту, порівняно з 15% у Швеції і 18% у Великобританії з цієї точки зору.

Як повідомляли Українські Новини, звільнений за антисемітизм і неонацизм консул Марушинець виграв суд проти МЗС України.

У травні Міністерство закордонних справ звільнило консула України в Гамбурзі Василя Марущинца через порушення правил етичної поведінки.