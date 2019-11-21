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21 листопада 2019, четвер, 19:58 5
Суспільство 2019-11-21T20:49:09+02:00
Українські Новини
У Києві утворилися багатокілометрові пробки: карта

У Києві утворилися багатокілометрові пробки: карта

Затори в Києві

У Києві увечері 21 листопада в центрі і основних автомагістралях утворилися численні пробки. Про це повідомляють дані онлайн-карт Google Maps.

Так, пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, Набережному шосе, вулицях Січових стрільців, В'ячеслава Чорновола, Олени Теліги, Стеценка, Тараса Шевченка, Чоколівському бульварі, проспекті Лобановського і Володимирському узвозі, проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі.

Ускладнено рух по вулицях Стеценка, Дегтярівській, Глибочицькій, Бульварно-Кудрявській, бульвару Лесі Українки.

Пробки в Києві. Фото: Google MapsПробки в Києві. Фото: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими пробками.

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