У Києві утворилися багатокілометрові пробки: карта

У Києві увечері 21 листопада в центрі і основних автомагістралях утворилися численні пробки. Про це повідомляють дані онлайн-карт Google Maps. Так, пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, Набережному шосе, вулицях Січових стрільців, В'ячеслава Чорновола, Олени Теліги, Стеценка, Тараса Шевченка, Чоколівському бульварі, проспекті Лобановського і Володимирському узвозі, проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі. Ускладнено рух по вулицях Стеценка, Дегтярівській, Глибочицькій, Бульварно-Кудрявській, бульвару Лесі Українки. Пробки в Києві. Фото: Google Maps Як повідомляли Українські Новини, Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими пробками.