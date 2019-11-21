Україна скасувала безкоштовне оформлення довгострокових віз для громадян Естонії

Україна скасувала безкоштовне оформлення довгострокових в'їзних віз для громадян Естонії.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №1088 від 15 листопада, передають Українські Новини.



"Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року №517 "Про оформлення довгострокових віз для в'їзду в Україну громадянам Естонської Республіки", - сказано в ньому.



Згідно з цим розпорядженням, Міністерство закордонних справ повинно було забезпечувати оформлення довгострокових віз естонцям за нульовою тарифною ставкою консульського збору на умовах взаємності.



Раніше Естонія запровадила з 1 листопада плату для громадян України за довгострокові в'їзні візи. З 1 січня 2020 держмито за розгляд заявки на таку візу буде коштувати 100 євро.



Як повідомляли Українські Новини, міністри закордонних справ України Вадим Пристайко та Естонії Урмас Рейнсалу обговорили питання візової політики Естонії щодо України, і українська сторона залишилася задоволеною естонської позицією.



Обидва міністри підкреслили, що дане рішення Естонії жодним чином не стосується безвізових туристичних поїздок українців.